Второе пришествие Айвараса Абромавичюса во власть Украины 🔊 Воспроизвести Айварас Абромавичюс



Новый президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил бывшего министра экономики – литовца Айвараса Абромавичюса членом наблюдательного совета государственного оборонного концерна "Укроборонпром".



Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.



В 2014-2016 годах А. Абромавичюс был министром экономики Украины. В феврале 2016 года он ушел в отставку, заявив, что группы интересов блокируют его реформы.



А. Абромавичюс в среду сказал BNS, что постарается в корне реорганизовать "Укроборонпром", что не удавалось сделать раньше.



"Поскольку, занимая пост министра, я инициировал и мы начали реформу управления государственными предприятиями, которая затронула многие предприятия, она продолжает довольно успешно развиваться. Как бы ни было жалко, прежние власти специально вывели это предприятие из всей этой реформы по совершенно понятным причинам, специальным решением", - сказал А. Абромавичюс по телефону из Украины. Новый президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил бывшего министра экономики – литовца Айвараса Абромавичюса членом наблюдательного совета государственного оборонного концерна "Укроборонпром".Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.В 2014-2016 годах А. Абромавичюс был министром экономики Украины. В феврале 2016 года он ушел в отставку, заявив, что группы интересов блокируют его реформы.А. Абромавичюс в среду сказал BNS, что постарается в корне реорганизовать "Укроборонпром", что не удавалось сделать раньше."Поскольку, занимая пост министра, я инициировал и мы начали реформу управления государственными предприятиями, которая затронула многие предприятия, она продолжает довольно успешно развиваться. Как бы ни было жалко, прежние власти специально вывели это предприятие из всей этой реформы по совершенно понятным причинам, специальным решением", - сказал А. Абромавичюс по телефону из Украины. В ходе предвыборной кампании "Укроборонпром" оказался в центре внимания журналистских расследований в связи с коррупцией в оборонном секторе.



Концерн упоминался в сообщениях о том, что советник экс-президента Петра Порошенко якобы обогатился на контрабанде, когда близкие к властям лица возили из России элементы военного оборудования.



"Укроборонпром" уверял, что не сделал ничего незаконного, и называл сообщения СМИ манипуляциями.



Между тем, по словам А. Абромавичюса, коррупционные скандалы и обусловили то, что оборонное госпредприятие до этой поры избегало серьезной реорганизации.



"Такой вызов реорганизовать практически в наименьшей степени реорганизованное предприятие мне нравится, поэтому было сделано такое предложение, и я очень охотно его принял. Важнейшие для меня вызовы – начать наконец финансовый аудит, который уже несколько лет не проводится и специально тормозится. Так что я хочу начать его и завершить до конца года", – сказал А. Абромавичюс.



Он сказал, что постарается сменить правление предприятия, и обещал огромные изменения в "кадровой политике" предприятия вообще, а также намерен помочь правоохране в раскрытии вероятных прошлых преступлений в "Укроборонпроме".



"В конце концов моя цель – чтобы и у налогоплательщиков, и у общества, и у западных партнеров было доверие, что предприятие управляется прозрачно, что на предприятии порядок. И, разумеется, цель вполне четкая – снабжать армию, которая защищает суверенитет Украины, качественным оружием и завоевать новые позиции на рынке экспорта, потому что за последние годы предприятие утратило определенные позиции, их нужно отвоевать", - сказал А. Абромавичюс.



Он также упомянул, что в будущем рассмотрит возможность работать и в будущем правительстве Украины, если партии нынешнего президента В. Зеленского удастся получить возможность его формирования после предстоящих в июле парламентских выборов.



Однако проживающий в Украине литовский предприниматель уверяет, что сейчас сконцентрируется на реорганизации доверенной ему оборонной промышленности.



"Это очень важное предприятие, 80 тыс. работников, 130 заводов, оборот 1,1 млрд долларов, который нужно поднять в несколько раз. Практически это предприятие больше нескольких министерств. Очень ответственная работа и сейчас я сконцентрируюсь на этом", – сказал BNS А. Абромавичюс.



43-летний А. Абромавичюс раньше думал о возвращении в литовскую политику и упоминался в числе потенциальных кандидатов консерваторов в мэры Вильнюса, однако в конце концов решил в выборах не участвовать. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: назначение, Зеленский, Абромавичюс География: Украина — статья прочитана 149 раз Комментарии