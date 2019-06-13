В Оманском заливе атакованы два супертанкера 🔊 Воспроизвести



Ливанские СМИ сообщили об атаке против двух супертанкеров в Оманском заливе, сообщает



Танкеры, на которых перевозится “громадное количество” нефти, горят.



Танкеры послали сигналы SOS в порты Омана и Пакистана.



Одновременно британское агентство по безопасности на море издало предупреждение о необходимости “максимальной осторожности” в Оманском заливе, но не опубликовало никаких подробностей.



5-й Флот США заявил, что его корабли эвакуируют экипажи двух атакованных в Оманском заливе танкеров.



Базирующееся в Бахрейне командование флота не сообщило о том, кто стоит за атаками и каким образом они были осуществлены.



По сообщению Reuters, атакованы танкеры Front Altair, шедший под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, под флагом Панамы.



По данным в социальных сетях, Front Altair, который транспортирует 75 тысяч тонн нефти, горит и потерял управление. Ливанские СМИ сообщили об атаке против двух супертанкеров в Оманском заливе, сообщает mignews.ru Танкеры, на которых перевозится “громадное количество” нефти, горят.Танкеры послали сигналы SOS в порты Омана и Пакистана.Одновременно британское агентство по безопасности на море издало предупреждение о необходимости “максимальной осторожности” в Оманском заливе, но не опубликовало никаких подробностей.5-й Флот США заявил, что его корабли эвакуируют экипажи двух атакованных в Оманском заливе танкеров.Базирующееся в Бахрейне командование флота не сообщило о том, кто стоит за атаками и каким образом они были осуществлены.По сообщению Reuters, атакованы танкеры Front Altair, шедший под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, под флагом Панамы.По данным в социальных сетях, Front Altair, который транспортирует 75 тысяч тонн нефти, горит и потерял управление. mignews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: атака, море, танкеры — статья прочитана 114 раз Комментарии