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В Оманском заливе атакованы два супертанкера



Ливанские СМИ сообщили об атаке против двух супертанкеров в Оманском заливе, сообщает mignews.ru.

Танкеры, на которых перевозится “громадное количество” нефти, горят.

Танкеры послали сигналы SOS в порты Омана и Пакистана.

Одновременно британское агентство по безопасности на море издало предупреждение о необходимости “максимальной осторожности” в Оманском заливе, но не опубликовало никаких подробностей.

5-й Флот США заявил, что его корабли эвакуируют экипажи двух атакованных в Оманском заливе танкеров.

Базирующееся в Бахрейне командование флота не сообщило о том, кто стоит за атаками и каким образом они были осуществлены.

По сообщению Reuters, атакованы танкеры Front Altair, шедший под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, под флагом Панамы.

По данным в социальных сетях, Front Altair, который транспортирует 75 тысяч тонн нефти, горит и потерял управление.
mignews.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: атака, море, танкеры
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добавлена сегодня, 13 июня, 12:00

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