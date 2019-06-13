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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Риге и Юрмале резко остыло море
Из-за восточного ветра температура воды в море на Видземском побережье резко понизилась, в том числе в Риге и Юрмале, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Mixnews.lv.
Утром 13 июня температура воды в Скулте составила 6,6 градусов. Отмечается, что в Юрмале и Риге вода может быть еще холоднее.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Мерсрагсе в 7 часов утра составляла 15 градусов, в Рое и Колке — по 10 и 13 градусов соответственно, в Лиепайском порту — почти 20 градусов.
В реках и озерах вода прогрелась до 23 градусов.
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novayagazeta.ee
Ключевые слова: прогноз, вода, погода, море, температура
География: Латвия
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