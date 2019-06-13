Загрузка... В Литве жара бьет рекорды июня – столбик термометра поднялся до 35, 7 градуса 🔊 Воспроизвести



В Литве установилась жара и уже побит рекорд высокой температуры в июне, сообщили в четверг синоптики.



В среду в Кайшядорис было плюс 35,7 градуса. Такой высокой температуры в июне в истории Литвы еще не было.



"В Кайшядорис поставлен рекорд июня. Вчера было 35,7 градуса жары. Прежний рекорд был 35,4 градуса, он был зафиксирован в 2016 году", – сказал BNS в четверг утром синоптик Паулюс Старкус.



Во второй половине дня и вечером в некоторых местностях Литвы возможны сильные ливни с грозами, местами с градом.



"Местами могут быть сильные ливни, грозы и град. Однако также могут быть места, где дождя не будет совсем", - сказал П. Старкус.



Из-за сильной жары некоторые школы перестали проводить уроки или сократили их. Гидрологи предупреждают, что в реках наблюдается опасное обмеление, а фермеры опасаются, что засуха уничтожит часть урожая. В Литве установилась жара и уже побит рекорд высокой температуры в июне, сообщили в четверг синоптики.В среду в Кайшядорис было плюс 35,7 градуса. Такой высокой температуры в июне в истории Литвы еще не было."В Кайшядорис поставлен рекорд июня. Вчера было 35,7 градуса жары. Прежний рекорд был 35,4 градуса, он был зафиксирован в 2016 году", – сказал BNS в четверг утром синоптик Паулюс Старкус.Во второй половине дня и вечером в некоторых местностях Литвы возможны сильные ливни с грозами, местами с градом."Местами могут быть сильные ливни, грозы и град. Однако также могут быть места, где дождя не будет совсем", - сказал П. Старкус.Из-за сильной жары некоторые школы перестали проводить уроки или сократили их. Гидрологи предупреждают, что в реках наблюдается опасное обмеление, а фермеры опасаются, что засуха уничтожит часть урожая. В жару людей привлекают водоемы, в среду в Литве утонуло шесть человек, сообщило радио LRT.



"Это самые трагичные сутки за лето, вытащили шесть утопленников", - сказала BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Лаура Валаускене.



Продолжаются поиски еще одной шестнадцатилетней девушки, которая пошла купаться и пропала.



За период с начала месяца пожарные-спасатели вытащили из водоемов 20 утонувших, в том числе тела трех несовершеннолетних. Это немного меньше, чем за такой же период прошлого года (28).



В среду в Литве была зафиксирована рекордная жара, сильная жара сохраняется и в четверг.



Жара в Литве сохранится как минимум до конца этой недели.



* * *



Пресной воды в Литве достаточно, а проблемы со снабжением ею в некоторых местностях вызваны низкими мощностями водозаборов, говорит министр экологии Кястутис Мажейка.



Между тем поверхностные воды истощены, и если уровень воды в реке Нярис упадет до критической отметки, поставив под угрозу всю экосистему, придется обращаться к Беларуси с просьбой выпустить чуть больше воды в низовья, говорит литовский министр.



"Если говорить о пресной воде, тех ресурсах, то у нас их достаточно, мы не видим изменений в подземных слоях пресной воды, однако если говорить о поверхностных водах и некоторых водозаборах, мощности которых невелики, то им нужно время для наполнения, мы видим угрозу, и особенно в случае с Каунасом", – сказал К. Мажейка в четверг радиостанции Ziniu radijas.



В связи с тем, что из-за жары в Литве сильно выросло потребление воды, в крупных городах начались проблемы с водоснабжением: в Вильнюсе и Каунасе местами упало давление воды, у части жителей Каунаса вообще нет воды.



Врио гендиректора каунасского предприятия водоснабжения Kauno vandenys Рамунас Шульскис в среду подтвердил BNS, что перебои с водоснабжением ощущает на себя около тысяч жителей Каунаса. По его словам, жителей, у которых совсем нет воды, компания обеспечит питьевой водой, разлитой в пластиковую тару.



По словам К. Мажейки, проблема заключается в том, что некоторые водозаборы не получили должного обновления, поэтому у них недостаточно мощностей удовлетворять возросшую потребность в воде.



Между тем ситуация с поверхностными водами проблематичная, отмечает министр.



"Если вы видели, и в Вильнюсе река Нярис обмелела, и здесь следует заметить, что Беларусь, где под Минском имеется огромный резервуар воды, из которого обеспечивается водой весь Минск, осуществляет постоянный надзор за этим резервуаром, чтобы поддерживать (уровень) воды, и мы видим, что они выпустили в низовья очень мало воды. Обмеление было на метр, слава богу, в эти дни мы заметили на границе повышение", - сказал К. Мажейка.



"В худшем случае мы готовы обратиться к Беларуси, чтобы они выпустили чуть больше воды", - подтвердил министр.



По словам специалистов Литовской гидрометеорологической службы, из-за установившейся жары уровень воды в реках страны упал заметнее обычного в июне, самая опасная ситуация отмечается в реке Нярис в районе Вильнюса, где уровень воды сейчас должен быть как минимум на метр выше. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: общество, здоровье Ключевые слова: жара, реки, уровень воды География: Литва — статья прочитана 64 раза Комментарии