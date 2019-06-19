«Дюймовочка» в Вильнюсе и 22 сентября! 🔊 Воспроизвести







По многочисленным просьбам поклонников балетного и театрального искусства уникальный балетный спектакль для всей семьи «Дюймовочка» в исполнении одной из лучших в мире балетных школ - Балетной школы Вежновец будет представлен в Вильнюсе не только 21 сентября, но и 22 сентября, в воскресенье (начало в 15.00), на сцене столичного Театра танца (Šokio Teatras, T. Kosciuškos g. 11).



После восхищения первыми гастролями в Литве одной из лучших в мире Балетных школ Вежновец (балетная студия, созданная заслуженной артисткой Республики Беларусь примой-балериной Мариной Вежновец) со спектаклями «Спящая красавица» и «Щелкунчик», на организаторов обрушился поток просьб ещё раз пригласить в Литву новый балетный спектакль этого признанного во всём мире коллектива. После восхищения первыми гастролями в Литве одной из лучших в мире Балетных школ Вежновец (балетная студия, созданная заслуженной артисткой Республики Беларусь примой-балериной Мариной Вежновец) со спектаклями «Спящая красавица» и «Щелкунчик», на организаторов обрушился поток просьб ещё раз пригласить в Литву новый балетный спектакль этого признанного во всём мире коллектива. В Вильнюсе уже демонстрировался эскиз этого прекрасного спектакля, а нынче будет представлена его окончательная, отшлифованная до совершенства версия, которая, без сомнения заворожит всех своим размахом, филигранным профессионализмом, артистизмом и буйством фантазии.



Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир. Здесь живет сказочник Оле Лукойе. Как только он взмахнёт своей волшебной палочкой, из чудесного цветка появится крохотная девочка – Дюймовочка. Сколько приключений ей придется пережить! Ее похитят противные Жабы, прогонят надменные Майские Жуки, затем она окажется в услужении у Мыши и едва избежит замужества со скупым Кротом. Но наступит весна, и Ласточка, спасенная Дюймовочкой в зимнюю стужу, на своих крыльях перенесет ее в волшебную страну, где она встретит своего Принца.



Спектакль впечатляет красивыми театральными костюмами, яркими декорациями, и главное, профессиональным исполнением юных танцоров, в постановке принимают участие около 70 юных артистов в возрасте от 3-х до 10 лет. В спектакле большое количеством сказочных персонажей - "фея", "ласточка", "крот", "эльфы", "жуки", "лягушки", "пауки", "цветы", "бабочки", "рыбки", "божьи коровки", сольные партии исполняют лучшие ученики школы, лауреаты международных конкурсов.



Зрители самых престижных сцен Парижа и Москвы, Лондона и Хельсинки, Вены и Братиславы, восхищенно рукоплескали мастерству и удивительному профессионализму юных артистов Балета, многие из которых являются лауреатами престижных балетных конкурсов, и задолго до окончания школы ангажированы лучшими балетными труппами мира!



В Вильнюс прибудет 91 человек! Из них около 57 (!) артистов, а также работники сцены; ассистенты балетмейстеров, звуко- и светотехники.



Чудесная музыка, яркие декорации, красивые костюмы, интересный сказочный сюжет создают на сцене действительно волшебное зрелище. Специалисты в области балетного искусства отмечают высокий уровень постановок и их уникальность – классический балет в исполнении детей.



С удовольствием приглашаем всей семьей на балет для всей семьи «Дюймовочка»!



Билеты на спектакли «Дюймовочка» в Вильнюсе 21 и 22 сентября на сцене столичного Театра Танца (Šokio Teatras, T. Kosciuškos g. 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt!



Информация по сотрудничеству, заказу билетов и пр. по телефонам: +370 671 76502; +370 645 36403. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Балет, «Дюймовочка» — статья прочитана 82 раза Комментарии