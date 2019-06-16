Будущее, которое мы хотим 🔊 Воспроизвести На снимке: члены литовской делегации Седьмого сезона программы «Футбол для дружбы» в Мадриде. Фото: futbolotreneris.lt В тот день, когда 300 миллионов любителей футбола по всему миру отсчитывали последние часы перед стартовым свистком финального матча Лиги чемпионов, в Мадриде завершились последние мероприятия седьмого сезона «Футбола для дружбы» – международной детской социальной программы, реализуемой российской компанией «Газпром».



На главной площади испанской столицы – Плаза Майор – было постелено зелёное искусственное покрытие, установлены ворота и небольшие трибуны. Здесь и прошёл финальный матч чемпионата мира по «Футболу для дружбы», а затем и награждение победителей.



Впрочем, если быть совсем уж точным, то последним мероприятием этой программы в Мадриде стало бесплатное посещение всеми участниками упомянутого проекта финала Лиги чемпионов. На главной площади испанской столицы – Плаза Майор – было постелено зелёное искусственное покрытие, установлены ворота и небольшие трибуны. Здесь и прошёл финальный матч чемпионата мира по «Футболу для дружбы», а затем и награждение победителей.Впрочем, если быть совсем уж точным, то последним мероприятием этой программы в Мадриде стало бесплатное посещение всеми участниками упомянутого проекта финала Лиги чемпионов.



Хотя Испания приняла уже седьмой сезон программы «Футбола для дружбы», но в Литве в силу сугубо политических моментов о ней известно не так уж много. Поэтому вкратце расскажем о ней.



Поддерживая детский и юношеский спорт, этот проект через самую популярную в мире игру с мячом также воспитывает в юных участниках (в этот раз было более 800 ребят не старше 12 лет из самых разных стран и со всех континентов, кроме Антарктиды, естественно) уважение ко всем культурам и национальностям.



В этом году в рамках программы было анонсировано новшество – начала свою деятельность Международная академия для тренеров «Футбол для дружбы», направленная на обучение детских тренеров.



Как подчеркнул председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, Академия будет работать на постоянной основе, собирая периодически в разных местах специалистов, занимающихся с детьми. В Мадриде, к слову, в Академии прошла очное обучение первая группа тренеров детских футбольных команд.



В основу курса, разработанного в том числе тренерами академий «Барселоны» и экспертами гуманитарных программ ФИФА, легли знания, практические советы и рекомендации по организации тренировок, продвижению ценностей здорового образа жизни и уважения к различным культурам и национальностям. Помимо этого на июнь текущего года запланирован запуск онлайн-платформы Академии.



Но вначале было открытие в лагере Эль-Эскориаль, что в полусотне километров от Мадрида, Международного лагеря Дружбы.



После церемонии поднятия флага и открытия лагеря и всей программы прошла жеребьёвка игр Чемпионата мира по «Футболу для дружбы». В нём участвовали 32 интернациональные команды, получившие название редких видов животных и птиц, занесённых в Красную книгу. Ведь «Футбол для дружбы» - это не только социально, но и экологически ориентированная программа, воспитывающая у детей бережное отношение к природе.



Литву в Мадриде впервые представляла такая большая делегация – четыре юных участника, представляющих вильнюсскую футбольную школу «Ateitis», и два тренера – Роберт Шушкевич и Томас Станюнас (futbolotreneris.lt).



Все вместе под литовским флагом мальчики были только на церемонии открытия, а потом разошлись каждый в свою команду. Учиться играть вместе с такими же юными представителями других стран, учиться понимать друг друга.



В интервью популярному российскому ресурсу «Спорт-Экспресс» Владимир Серов, глобальный директор Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», привёл замечательный пример: «К сожалению, во время подготовки к мероприятиям нам иногда поступают звонки от правительств некоторых стран с просьбой сделать так, чтобы участники противоположной стороны конфликта были от них изолированы. Они начинают требовать, чтобы дети из другой страны не находились с их детьми в одном автобусе, не ели с ними за одним столом и так далее. На это я всегда отвечаю: «Ещё раз продумайте, что вы сейчас сказали, вспомните, как именно называется программа и для чего мы пригласили вас стать её участником. Подумайте не о сегодняшних противоречиях, а о будущем, в котором жить не нам, а нашим детям, и какого будущего вы для них хотите».



Хотя программа «Газпрома» и не ориентирована на достижение детьми в рамках собственных «чемпионатов мира», но для детей всегда предоставляется возможность напрямую пообщаться со звёздами футбола, а также теми, кто ими только становится. Своим опытом с юными участниками в Мадриде делились игрок Академии ФК «Ювентус», участник Второго сезона «Футбола для дружбы» Лука Маркович и футболист молодёжной команды «Ростов» Гоча Гогричиани, принимавший участие в Первом сезоне программы. А ещё ребята могли пообщаться с Роберто Карлосом и Марко Матерацци, главой «Soccer Barcelona Youth Academy» Микелем Пучем, Андреем Аршавиным, Алексеем Смертиным, Дмитрием Сычёвым, Ричарду Карвалью, а также с одной из лучших футболисток мира Селией Шашич.



Впрочем, один рекорд всё же ребята установили совместными усилиями. Самая многонациональная футбольная тренировка на планете - так отныне звучит официальное название нового рекорда мира, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса. В занятии приняли участие представители 57 национальностей,



«Если наши дети научатся дружить, с уважением относиться ко всем людям и забывать о различиях, они смогут построить лучшее будущее», – отметил легендарный футболист сборной Бразилии и ФК «Реал Мадрид», победитель Кубка мира и трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос, вручая Кубок чемпионата мира по «Футболу для дружбы».



«Так а кто же победил?» - спросите вы. Я бы ответил так: «Каждый, кто принял участие в мадридской части программы «Футбол для дружбы», в том числе и юные представители Литвы».



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Замечательный венец прекрасной недели в Мадриде!Хотя Испания приняла уже седьмой сезон программы «Футбола для дружбы», но в Литве в силу сугубо политических моментов о ней известно не так уж много. Поэтому вкратце расскажем о ней.Поддерживая детский и юношеский спорт, этот проект через самую популярную в мире игру с мячом также воспитывает в юных участниках (в этот раз было более 800 ребят не старше 12 лет из самых разных стран и со всех континентов, кроме Антарктиды, естественно) уважение ко всем культурам и национальностям.В этом году в рамках программы было анонсировано новшество – начала свою деятельность Международная академия для тренеров «Футбол для дружбы», направленная на обучение детских тренеров.Как подчеркнул председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, Академия будет работать на постоянной основе, собирая периодически в разных местах специалистов, занимающихся с детьми. В Мадриде, к слову, в Академии прошла очное обучение первая группа тренеров детских футбольных команд.В основу курса, разработанного в том числе тренерами академий «Барселоны» и экспертами гуманитарных программ ФИФА, легли знания, практические советы и рекомендации по организации тренировок, продвижению ценностей здорового образа жизни и уважения к различным культурам и национальностям. Помимо этого на июнь текущего года запланирован запуск онлайн-платформы Академии.Но вначале было открытие в лагере Эль-Эскориаль, что в полусотне километров от Мадрида, Международного лагеря Дружбы.После церемонии поднятия флага и открытия лагеря и всей программы прошла жеребьёвка игр Чемпионата мира по «Футболу для дружбы». В нём участвовали 32 интернациональные команды, получившие название редких видов животных и птиц, занесённых в Красную книгу. Ведь «Футбол для дружбы» - это не только социально, но и экологически ориентированная программа, воспитывающая у детей бережное отношение к природе.Литву в Мадриде впервые представляла такая большая делегация – четыре юных участника, представляющих вильнюсскую футбольную школу «Ateitis», и два тренера – Роберт Шушкевич и Томас Станюнас (futbolotreneris.lt).Все вместе под литовским флагом мальчики были только на церемонии открытия, а потом разошлись каждый в свою команду. Учиться играть вместе с такими же юными представителями других стран, учиться понимать друг друга.В интервью популярному российскому ресурсу «Спорт-Экспресс» Владимир Серов, глобальный директор Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», привёл замечательный пример: «К сожалению, во время подготовки к мероприятиям нам иногда поступают звонки от правительств некоторых стран с просьбой сделать так, чтобы участники противоположной стороны конфликта были от них изолированы. Они начинают требовать, чтобы дети из другой страны не находились с их детьми в одном автобусе, не ели с ними за одним столом и так далее. На это я всегда отвечаю: «Ещё раз продумайте, что вы сейчас сказали, вспомните, как именно называется программа и для чего мы пригласили вас стать её участником. Подумайте не о сегодняшних противоречиях, а о будущем, в котором жить не нам, а нашим детям, и какого будущего вы для них хотите».Хотя программа «Газпрома» и не ориентирована на достижение детьми в рамках собственных «чемпионатов мира», но для детей всегда предоставляется возможность напрямую пообщаться со звёздами футбола, а также теми, кто ими только становится. Своим опытом с юными участниками в Мадриде делились игрок Академии ФК «Ювентус», участник Второго сезона «Футбола для дружбы» Лука Маркович и футболист молодёжной команды «Ростов» Гоча Гогричиани, принимавший участие в Первом сезоне программы. А ещё ребята могли пообщаться с Роберто Карлосом и Марко Матерацци, главой «Soccer Barcelona Youth Academy» Микелем Пучем, Андреем Аршавиным, Алексеем Смертиным, Дмитрием Сычёвым, Ричарду Карвалью, а также с одной из лучших футболисток мира Селией Шашич.Впрочем, один рекорд всё же ребята установили совместными усилиями. Самая многонациональная футбольная тренировка на планете - так отныне звучит официальное название нового рекорда мира, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса. В занятии приняли участие представители 57 национальностей,«Если наши дети научатся дружить, с уважением относиться ко всем людям и забывать о различиях, они смогут построить лучшее будущее», – отметил легендарный футболист сборной Бразилии и ФК «Реал Мадрид», победитель Кубка мира и трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос, вручая Кубок чемпионата мира по «Футболу для дружбы».«Так а кто же победил?» - спросите вы. Я бы ответил так: «Каждый, кто принял участие в мадридской части программы «Футбол для дружбы», в том числе и юные представители Литвы». Александр ШАХОВ, Вильнюс – Мадрид , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Футбол для дружбы, #F4F Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 87 раз Комментарии