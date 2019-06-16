Начало – за Криштиану Роналду 🔊 Воспроизвести



В финальном матче нового международного турнира, придуманного УЕФА для национальных сборных, сошлись сборные Португалии и Нидерландов.



А перед этим португальцы и голландцы обыграли с одним и тем же счётом. Правда, на этом сходство полуфинальных матчей и заканчивается.



Если в противостоянии хозяев поля (финальный турнир приняли португальские стадионы) со швейцарцами практически весь матч предпочтительнее выглядели швейцарцы, но всё в итоге решил игровой гений Криштиану Роналду, то в другом полуфинале команды, похоже, соревновались в том, кто наделает больше ошибок. В этом компоненте победили англичане, допустившие больше ошибок в обороне. В итоге это и стоило им победы.



Многие специалисты потом подчёркивали, что ничего удивительного в этом нет: футболисты английской сборной к началу лета провели уже столько матчей, что наверняка уже были, как выжатые лимоны. И физически, и психологически. А перед этим португальцы и голландцы обыграли с одним и тем же счётом. Правда, на этом сходство полуфинальных матчей и заканчивается.Если в противостоянии хозяев поля (финальный турнир приняли португальские стадионы) со швейцарцами практически весь матч предпочтительнее выглядели швейцарцы, но всё в итоге решил игровой гений Криштиану Роналду, то в другом полуфинале команды, похоже, соревновались в том, кто наделает больше ошибок. В этом компоненте победили англичане, допустившие больше ошибок в обороне. В итоге это и стоило им победы.Многие специалисты потом подчёркивали, что ничего удивительного в этом нет: футболисты английской сборной к началу лета провели уже столько матчей, что наверняка уже были, как выжатые лимоны. И физически, и психологически. Потом, в матче за третье место, к таким оценкам добавилось (и не без основания) мнение о том, что в Португалии англичанам катастрофически не везло. Представители Туманного Альбиона трижды попадали в каркас швейцарских ворот, но «бронзу» взяли только благодаря своему голкиперу Джордану Пикфорду, отразившему один из послематчевых пенальти (и забившему, кстати, один из таких послематчевых голов своему визави).



После финала УЕФА на своём официальном сайте огласил суммы призовых, которые будут выплачены каждому из участников финальной стадии первого розыгрыша Лиги наций.



Больше всего по итогам турнира заработала Португалия — 10,5 млн евро. Нидерланды, дошедшие до финала, получат 9 млн. Англия, ставшая бронзовым призёром, заработала 8 миллионов, а Швейцария, соответственно, — 7 млн.



Лига наций сезона 2018/2019



Полуфинал



Португалия – Швейцария – 3:1 (голы: К.Роналду, 25, 88, 90).



Нидерланды – Англия – 3:1 доп. время (М. де Лигт, 73, К.Уолкер, 97, Англия – в свои ворота, К.Промес, 114 – М.Рашфорд, 32 – с пен.).



Матч за 3-е место



Швейцария – Англия – 0:0, по пенальти 5:6.



Финал



Португалия – Нидерланды – 1:0 (Г.Гуэдеш, 60). "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: футбол, финал, Лига наций Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 87 раз Комментарии