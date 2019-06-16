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Под июньским небом - мастерство гения

Летние фестивали Литовского государственного симфонического оркестра (ЛГСО) привлекают публику прекрасной программой и отличным местом для музыки июньскими вечерами, поэтому концерты ЛГСО под открытым небом всегда собирают толпы слушателей. Не стал исключением и нынешний, 10-й юбилейный летний фестиваль, который открылся 7 июня и продлится до 20 июня. 14 июня оркестр предлагает особенную программу: во дворике Министерства внутренних дел (ул. Швянтарагё, 2) он исполнит одно из самых великолепных творений в мире – «Requiem» Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791). Начало в 20 часов.

Вместе с оркестром под управлением маэстро Гинтараса Ринкявичюса на сцену выйдут солисты Вида Микнявичюте (сопрано), Нора Петроченко (меццо-сопрано), Эдгарас Давидовичюс (тенор) и Раймундас Юзуйтис (бас), а также хор Литовского национального театра оперы и балета (художественный руководитель Чесловас Раджюнас).

Билеты продаются в кассах «Tiketa», «Teatrai.lt» и Вильнюсского Дворца конгрессов.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170
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добавлена сегодня, 16 июня, 10:20

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