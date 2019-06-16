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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Под июньским небом - мастерство гения
Вместе с оркестром под управлением маэстро Гинтараса Ринкявичюса на сцену выйдут солисты Вида Микнявичюте (сопрано), Нора Петроченко (меццо-сопрано), Эдгарас Давидовичюс (тенор) и Раймундас Юзуйтис (бас), а также хор Литовского национального театра оперы и балета (художественный руководитель Чесловас Раджюнас).
Билеты продаются в кассах «Tiketa», «Teatrai.lt» и Вильнюсского Дворца конгрессов.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170
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