Под июньским небом - мастерство гения 🔊 Воспроизвести



Вместе с оркестром под управлением маэстро Гинтараса Ринкявичюса на сцену выйдут солисты Вида Микнявичюте (сопрано), Нора Петроченко (меццо-сопрано), Эдгарас Давидовичюс (тенор) и Раймундас Юзуйтис (бас), а также хор Литовского национального театра оперы и балета (художественный руководитель Чесловас Раджюнас).



Билеты продаются в кассах «Tiketa», «Teatrai.lt» и Вильнюсского Дворца конгрессов. Летние фестивали Литовского государственного симфонического оркестра (ЛГСО) привлекают публику прекрасной программой и отличным местом для музыки июньскими вечерами, поэтому концерты ЛГСО под открытым небом всегда собирают толпы слушателей. Не стал исключением и нынешний, 10-й юбилейный летний фестиваль, который открылся 7 июня и продлится до 20 июня. 14 июня оркестр предлагает особенную программу: во дворике Министерства внутренних дел (ул. Швянтарагё, 2) он исполнит одно из самых великолепных творений в мире – «Requiem» Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791). Начало в 20 часов.Вместе с оркестром под управлением маэстро Гинтараса Ринкявичюса на сцену выйдут солисты Вида Микнявичюте (сопрано), Нора Петроченко (меццо-сопрано), Эдгарас Давидовичюс (тенор) и Раймундас Юзуйтис (бас), а также хор Литовского национального театра оперы и балета (художественный руководитель Чесловас Раджюнас).Билеты продаются в кассах «Tiketa», «Teatrai.lt» и Вильнюсского Дворца конгрессов. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 185 раз Комментарии