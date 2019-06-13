В разгаре «Vilniaus festivalis»-2019 🔊 Воспроизвести Открывшийся 3 июня 23-й Вильнюсский фестиваль на этой неделе предлагает очередную порцию интереснейших музыкальных мероприятий.



Так, 13 июня во Дворце правителей состоится первый из концертов, посвящённых 200-летию знаменитого польского композитора Станислава Монюшко (1819-1872). Его жизнь и творчество были тесно связаны с Литвой и Вильнюсом, свои наиболее известные произведения Монюшко написал именно в Вильнюсе, например, премьера самой знаменитой его оперы «Галька» состоялась в вильнюсской Ратуше в 1848 году, тогда как в Варшаве её поставят лишь через 10 лет.



И конечно, очень символично, что второй из посвящённых этой важной дате концертов 14 июня состоится в костёле св. Иоаннов, ведь в 1840-1842 годах композитор был здесь органистом. В этот вечер будут исполнены четыре «Остробрамские литании», на концерте в сопровождении Литовского национального симфонического оркестра выступят музыканты из Литвы, Латвии и Польши: солисты Вера Талерко (сопрано, Латвия), Эва Волак (меццо-сопрано, Польша), Рафал Бартминьски (тенор, Польша), Людас Микалаускас (бас, Литва), а также Каунасский государственный хор. Дирижировать в этот вечер будет маэстро Антони Вит (Польша). Так, 13 июня во Дворце правителей состоится первый из концертов, посвящённых 200-летию знаменитого польского композитора Станислава Монюшко (1819-1872). Его жизнь и творчество были тесно связаны с Литвой и Вильнюсом, свои наиболее известные произведения Монюшко написал именно в Вильнюсе, например, премьера самой знаменитой его оперы «Галька» состоялась в вильнюсской Ратуше в 1848 году, тогда как в Варшаве её поставят лишь через 10 лет.И конечно, очень символично, что второй из посвящённых этой важной дате концертов 14 июня состоится в костёле св. Иоаннов, ведь в 1840-1842 годах композитор был здесь органистом. В этот вечер будут исполнены четыре «Остробрамские литании», на концерте в сопровождении Литовского национального симфонического оркестра выступят музыканты из Литвы, Латвии и Польши: солисты Вера Талерко (сопрано, Латвия), Эва Волак (меццо-сопрано, Польша), Рафал Бартминьски (тенор, Польша), Людас Микалаускас (бас, Литва), а также Каунасский государственный хор. Дирижировать в этот вечер будет маэстро Антони Вит (Польша). Как известно, стремясь придать национальный характер всем бытовавшим в то время музыкальным формам, Монюшко привносит национальное начало и в церковную музыку (использование польских текстов, элементов народного костёльного песнопения). Духовная музыка Монюшко близка кантатному жанру, примером чего и являются «Остробрамские литании», которые нам предстоит услышать на Вильнюсском фестивале.



17 июня фестиваль переместится в костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34) - здесь будет петь коллектив «Schola Cantorum Riga» из Латвии. Этот существующий более 20 лет мужской вокальный ансамбль особое внимание уделяет исполнению старинной музыки, но нередко берётся и за воплощение интригующих оригинальных замыслов – исполняет современные сакральные композиции, музицирует с импровизирующими органистами, саксофонистами, певцами. Так, первая часть программы вечера будет отведена музыке прошлых эпох: прозвучат григорианский хорал, сакральные испанские псалмы, а во второй части прозвучат импровизации на ударных инструментах (маримбе, барабанах, колоколах и др.). Вход свободный.



19 июня в Большом ренессансном зале Дворца правителей публику ждёт знакомство с Базельским камерным оркестром. Основанный в 1984 году и за годы существования ставший знаменитым не только в своей стране, коллектив впервые посетит Литву. Вместе с гостями из Швейцарии два фортепианных концерта В.А.Моцарта (№12 и №9, «Jenamy») исполнит литовский пианист Андрюс Жлабис (на снимке). Оркестр, в свою очередь, ещё планирует сыграть произведения своих соотечественников Франка Мартина (1890-1974) и Хайнца Холлигера.



Подробная информация о фестивале: www.vilniusfestival.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Vilniaus festivalis»-2019 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 160 раз Комментарии