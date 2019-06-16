Расследование зашло в тупик 🔊 Воспроизвести Полиция и прокуратура, расследующие совершённое 5 лет назад убийство Игоря Тёмкина, одного из бывших главарей «Вильнюсской бригады», зашли в тупик. Расследование до сих пор не завершено, а из-за обысков, проведённых в рамках расследования, у прокуроров появились неприятности. Мало того, суд признал претензии обоснованными и распорядился возместить нанесённый ущерб.



Представитель Генпрокуратуры Рута Стундене сказала, что прокуратура руки не опускает, расследование не остановлено, но подозрения в убийстве пока никому не предъявлены.



«В другие страны выслали запросы, мы ждём ответов», – отметила она. Однако никакой информации прокуратура пока не представляет, чтобы не нанести ущерб расследованию.



По данным источников DELFI, прокуроры надеются на помощь из России, где приют нашли бывшие «бригадные». Также обращались в правоохрану других постсоветских стран, куда нередко ездили связанные с криминальным миром лица. Представитель Генпрокуратуры Рута Стундене сказала, что прокуратура руки не опускает, расследование не остановлено, но подозрения в убийстве пока никому не предъявлены.«В другие страны выслали запросы, мы ждём ответов», – отметила она. Однако никакой информации прокуратура пока не представляет, чтобы не нанести ущерб расследованию.По данным источников DELFI, прокуроры надеются на помощь из России, где приют нашли бывшие «бригадные». Также обращались в правоохрану других постсоветских стран, куда нередко ездили связанные с криминальным миром лица. Тёмкин был убит поздно вечером 5 июля 2014 г. в Вильнюсе, на ул. Тринаполё, у жилого дома – в него выстрелили 4 раза.



Полиция задержала двух подозреваемых, суд даже разрешил взять их под стражу, но потом подозрения с них сняли. Было в этом деле и несколько специальных свидетелей.



Один из них – ранее считавшийся связанным с бригадой человеком, а ныне влиятельный предприниматель Виктор Малахов (Малах). Через год после убийства в доме Малахова был проведён обыск.



3-этажный дом Малахова зарегистрирован на имя жены и дочери предпринимателя. Именно они требовали возместить нанесённый во время обыска ущерб. Выяснилось, что во время обыска был испорчен пол – в нём просверлили 28 отверстий, потом сняли покрытие и выбили яму в бетоне.



Полиция искала орудие убийства и другие важные улики. В доме было два сейфа, о которых Малахов стражам порядка не сказал. А это, по их мнению, было признаком того, что в доме есть и другие замаскированные тайники.



Криминалисты заметили, что во время проверки пола при помощи металлодетектора Малахов вёл себя неадекватно, кричал, лгал, говоря, что в кухне никогда не делали ремонт, однако, когда сняли фрагмент полового покрытия, под ним увидели краску разного цвета.



Теперь решением суда государство должно возместить нанесённый владелицам дома ущерб.



В убийстве Тёмкина подозревали и бывшего боксёра Евгения Кузина, он провёл полгода под арестом. Ещё один подозреваемый, пенсионер системы внутренних дел Хенрикас Маргянис был арестован на 45 дней. Однако в обоих случаях подозрения были сняты. По материалам литовских и зарубежных СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 211 раз Комментарии