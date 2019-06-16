Невероятные приключения домашней кошки в анимационном фильме «Пушистый шпион»

«Garsų pasaulio įrašai» представляет:
Для проката в Литве мультфильм дублирован на литовский язык.
…Главная героиня ленты – избалованная огненно-рыжая кошечка Марни. Она живёт в доме, окружённая вниманием своей хозяйки Розалинды, в тепле и уюте, но немножко скучновато – в доме всё сто раз давно обнюхано и осмотрено, а в распорядке дня только три главных дела: есть, спать и… смотреть телевизор. В особенности Марни любит третий пункт - смотреть любимый шпионский сериал.
Для проката в Литве мультфильм дублирован на литовский язык.
…Главная героиня ленты – избалованная огненно-рыжая кошечка Марни. Она живёт в доме, окружённая вниманием своей хозяйки Розалинды, в тепле и уюте, но немножко скучновато – в доме всё сто раз давно обнюхано и осмотрено, а в распорядке дня только три главных дела: есть, спать и… смотреть телевизор. В особенности Марни любит третий пункт - смотреть любимый шпионский сериал.
Жизнь Марни радикально меняется, когда она становится жертвой грабителей-преступников, которые отправляют её в коробке в другой город. В дороге коробка выпадает из почтовой машины, и Марни оказывается на сельской дороге, один на один с реальной жизнью, которая совсем не такая, как по телевизору. Новые друзья - Пёс, Петух и Осёл, которых она тут повстречала, помогут изнеженной Марни выйти победительницей из всех передряг.
А приключений на долю друзей выпадет немало, например, им придётся схватиться с самыми настоящими преступниками, задумавшими украсть картины. Но не зря же у Марни явно есть детективная жилка!
Смотрите яркий и невероятно позитивный мультфильм «Пушистый шпион» в кинотеатрах Литвы!
А приключений на долю друзей выпадет немало, например, им придётся схватиться с самыми настоящими преступниками, задумавшими украсть картины. Но не зря же у Марни явно есть детективная жилка!
Смотрите яркий и невероятно позитивный мультфильм «Пушистый шпион» в кинотеатрах Литвы!