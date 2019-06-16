Невероятные приключения домашней кошки в анимационном фильме «Пушистый шпион» 🔊 Воспроизвести «Garsų pasaulio įrašai» представляет:







Для проката в Литве мульт­фильм дублирован на литовский язык.



…Главная героиня ленты – избалованная огненно-рыжая кошечка Марни. Она живёт в доме, окружённая вниманием своей хозяйки Розалинды, в тепле и уюте, но немножко скучновато – в доме всё сто раз давно обнюхано и осмотрено, а в распорядке дня только три главных дела: есть, спать и… смотреть телевизор. В особенности Марни любит третий пункт - смотреть любимый шпионский сериал. 21 июня в литовских кинотеат­рах - премьера мультфильма «Пушистый шпион» (Германия, 2018) лауреатов «Оскара» режиссёров Кристофа и Вольфганга Лауэнштайнов. Приключения героев этого семейного мультика - кошки, осла, пса и петуха – взрослым напомнят знаменитых «Бременских музыкантов», а маленьким зрителям рассказанная история поможет понять, что настоящая дружба и смелость преодолевают все преграды.Для проката в Литве мульт­фильм дублирован на литовский язык.…Главная героиня ленты – избалованная огненно-рыжая кошечка Марни. Она живёт в доме, окружённая вниманием своей хозяйки Розалинды, в тепле и уюте, но немножко скучновато – в доме всё сто раз давно обнюхано и осмотрено, а в распорядке дня только три главных дела: есть, спать и… смотреть телевизор. В особенности Марни любит третий пункт - смотреть любимый шпионский сериал. Жизнь Марни радикально меняется, когда она становится жертвой грабителей-преступников, которые отправляют её в коробке в другой город. В дороге коробка выпадает из почтовой машины, и Марни оказывается на сельской дороге, один на один с реальной жизнью, которая совсем не такая, как по телевизору. Новые друзья - Пёс, Петух и Осёл, которых она тут повстречала, помогут изнеженной Марни выйти победительницей из всех передряг.



А приключений на долю друзей выпадет немало, например, им придётся схватиться с самыми настоящими преступниками, задумавшими украсть картины. Но не зря же у Марни явно есть детективная жилка!



Смотрите яркий и невероятно позитивный мультфильм «Пушистый шпион» в кино­театрах Литвы!



Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: мультфильм, Пушистый шпион, «Пушистый шпион» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 157 раз Комментарии