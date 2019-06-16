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Мигающему зелёному - стоп
Министерство транспорта и коммуникаций Литвы предлагает отказаться от мигающего зелёного света на светофорах. Это означает, что зелёный свет не будет мигать, а после него сразу же будет включаться жёлтый, который запрещает движение.
«Министерство транспорта и коммуникаций планирует в ПДД отказаться от предназначенного для транспорта мигающего зелёного сигнала (он останется для пешеходов и на светофорах для пешеходов и велосипедистов)», – сказано в проекте закона.
По данным Министерства транспорта и коммуникаций, в Европе зелёный мигающий сигнал используется только в Австрии и некоторых странах Восточной Европы, которые не отличаются высокими показателями безопасности на дорогах.
Единственное достоинство мигающего зелёного - жёлтый свет не становится неожиданностью для водителей.
Однако, как отмечает Министерство транспорта и коммуникаций, у этого сигнала есть ряд недостатков.
Например, он вызывает у водителей разную реакцию. Одни начинают тормозить, а другие повышают скорость, что нередко приводит к конфликтным ситуациям, снижает безопасность движения.
Кроме того, этот сигнал ещё и ухудшает действие светофоров. Фаза мигания зелёного цвета, разрешающая движение, длится 2-4 секунды, и это искусственно снижает пропускную способность перекрёстка.
Эти изменения Министерство транспорта и коммуникаций намерено согласовывать с другими ведомствами и самоуправлениями.
ru.delfi.lt
Категории: авто
Ключевые слова: авто
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170
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