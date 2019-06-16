Праздник очень большой семьи 🔊 Воспроизвести







Празднование Дня русской культуры, организованное общественной организацией русскоязычной диаспоры «Славянский фонд милосердия» (руководитель Ольга Горшкова) при поддержке Посольства РФ, Департамента внешнеэкономических и международных связей мэрии российской столицы, прошло в субботу в столице Литвы в 17-й раз.



Мероприятие пользуется большой популярностью у жителей Вильнюса, его посещают тысячи человек. Одна из причин – русская культура в очередной раз выступает мостиком между людьми разных национальностей, мероприятие несёт в себе явно позитивный заряд, чего так не хватает в нашей сегодняшней жизни.



«Стало доброй традицией накануне Дня России проводить масштабный праздник русской культуры, который пользуется широкой популярностью, причём не только у русскоязычных жителей», - сказал на открытии праздника посол России в Литве Александр Удальцов. Мероприятие пользуется большой популярностью у жителей Вильнюса, его посещают тысячи человек. Одна из причин – русская культура в очередной раз выступает мостиком между людьми разных национальностей, мероприятие несёт в себе явно позитивный заряд, чего так не хватает в нашей сегодняшней жизни.«Стало доброй традицией накануне Дня России проводить масштабный праздник русской культуры, который пользуется широкой популярностью, причём не только у русскоязычных жителей», - сказал на открытии праздника посол России в Литве Александр Удальцов.











Конечно, в XIV веке ещё не было, например, русских и литовцев как наций в нынешнем их понимании, но обращает на себя внимание тот факт, что некоторые литовские политики сегодня вдруг стали старательно избегать упоминания о русском наследии в истории многонациональной Литвы.











Впрочем, на данную историческую «загогулину» в парке Вингис мало кто обратил внимание, поскольку уютная семейная атмосфера настраивала на добродушный праздничный лад, тем более что это мероприятие и задумано было в форме народного гулянья.



На празднике можно было познакомиться с творчеством местных русских художников и литераторов, приобрести изделия народного творчества, которые в том числе представляют специально приехавшие мастера из России, отведать блюда русской кухни.



На празднике Дня русской культуры выступили коллективы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владимира, Даугавпилса.



Украшением праздника стали выступления обладателя уникального голоса, певца, актёра и автора песен Витаса и заслуженного артиста России Вадима Казаченко.







Люди на праздник приходили семьями, большими компаниями. Для детей была организована специальная площадка, где они могли попробовать себя в разных играх, начиная от всевозможных каталок и заканчивая скалолазанием.







Каждый мог встретить давнего знакомого или завести новые знакомства и провести время в интересной компании.



Правда, в приветствии мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, зачитанном по микрофону кем-то не вышедшим на сцену, но зато на русском языке, почему-то упоминались не русские, а «вильнюсские русины, ведущие свою историю с XIV века».Конечно, в XIV веке ещё не было, например, русских и литовцев как наций в нынешнем их понимании, но обращает на себя внимание тот факт, что некоторые литовские политики сегодня вдруг стали старательно избегать упоминания о русском наследии в истории многонациональной Литвы.Впрочем, на данную историческую «загогулину» в парке Вингис мало кто обратил внимание, поскольку уютная семейная атмосфера настраивала на добродушный праздничный лад, тем более что это мероприятие и задумано было в форме народного гулянья.На празднике можно было познакомиться с творчеством местных русских художников и литераторов, приобрести изделия народного творчества, которые в том числе представляют специально приехавшие мастера из России, отведать блюда русской кухни.На празднике Дня русской культуры выступили коллективы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владимира, Даугавпилса.Украшением праздника стали выступления обладателя уникального голоса, певца, актёра и автора песен Витаса и заслуженного артиста России Вадима Казаченко.Люди на праздник приходили семьями, большими компаниями. Для детей была организована специальная площадка, где они могли попробовать себя в разных играх, начиная от всевозможных каталок и заканчивая скалолазанием.Каждый мог встретить давнего знакомого или завести новые знакомства и провести время в интересной компании. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: День русской культуры Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 166 раз Комментарии