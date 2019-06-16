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Праздник очень большой семьи





Празднование Дня русской культуры, организованное общественной организацией русскоязычной диаспоры «Славянский фонд милосердия» (руководитель Ольга Горшкова) при поддержке Посольства РФ, Департамента внешнеэкономических и международных связей мэрии российской столицы, прошло в субботу в столице Литвы в 17-й раз.

Мероприятие пользуется большой популярностью у жителей Вильнюса, его посещают тысячи человек. Одна из причин – русская культура в очередной раз выступает мостиком между людьми разных национальностей, мероприятие несёт в себе явно позитивный заряд, чего так не хватает в нашей сегодняшней жизни.

«Стало доброй традицией накануне Дня России проводить масштабный праздник русской культуры, который пользуется широкой популярностью, причём не только у русскоязычных жителей», - сказал на открытии праздника посол России в Литве Александр Удальцов.
Правда, в приветствии мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, зачитанном по микрофону кем-то не вышедшим на сцену, но зато на русском языке, почему-то упоминались не русские, а «вильнюсские русины, ведущие свою историю с XIV века».





Конечно, в XIV веке ещё не было, например, русских и литовцев как наций в нынешнем их понимании, но обращает на себя внимание тот факт, что некоторые литовские политики сегодня вдруг стали старательно избегать упоминания о русском наследии в истории многонациональной Литвы.





Впрочем, на данную историческую «загогулину» в парке Вингис мало кто обратил внимание, поскольку уютная семейная атмосфера настраивала на добродушный праздничный лад, тем более что это мероприятие и задумано было в форме народного гулянья.

На празднике можно было познакомиться с творчеством местных русских художников и литераторов, приобрести изделия народного творчества, которые в том числе представляют специально приехавшие мастера из России, отведать блюда русской кухни.

На празднике Дня русской культуры выступили коллективы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владимира, Даугавпилса.

Украшением праздника стали выступления обладателя уникального голоса, певца, актёра и автора песен Витаса и заслуженного артиста России Вадима Казаченко.



Люди на праздник приходили семьями, большими компаниями. Для детей была организована специальная площадка, где они могли попробовать себя в разных играх, начиная от всевозможных каталок и заканчивая скалолазанием.



Каждый мог встретить давнего знакомого или завести новые знакомства и провести время в интересной компании.

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: День русской культуры
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 16 июня, 13:00

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