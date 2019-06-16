8 ярких фактов о поэте и его наследии 🔊 Воспроизвести 6 июня 1799 года родился Александр Пушкин. В связи с 220-летним юбилеем приводим несколько «самых-самых» фактов о поэте.



Самый первый Пушкин



По генеалогической легенде, дворянский род Пушкиных восходит к «мужу честну» Ратше, или Ратиславу Степану – холопу великого киевского князя Всеволода Ольговича, который жил в первой половине XII века. Ссылки на Ратшу позволяли Пушкину указывать своё шестисотлетнее дворянство.



Пушкины – это старинный дворянский род, который имеет свой особенный герб. Сейчас достаточно сложно сказать, откуда он взялся и когда точно был создан. Но, несмотря на это, сегодня герб семьи Пушкиных можно назвать одним из самых известных и узнаваемых на территории России.



Самое известное произведение По генеалогической легенде, дворянский род Пушкиных восходит к «мужу честну» Ратше, или Ратиславу Степану – холопу великого киевского князя Всеволода Ольговича, который жил в первой половине XII века. Ссылки на Ратшу позволяли Пушкину указывать своё шестисотлетнее дворянство.Пушкины – это старинный дворянский род, который имеет свой особенный герб. Сейчас достаточно сложно сказать, откуда он взялся и когда точно был создан. Но, несмотря на это, сегодня герб семьи Пушкиных можно назвать одним из самых известных и узнаваемых на территории России.



Самый известный памятник



Количество памятников Пушкину в мире точно не подсчитано. Называют числа от 270 до 700. Их можно увидеть в каждом уголке земного шара – Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии.



«Эталонный» памятник поэту создал Александр Опекушин. Это его скульптура возвышается в центре Москвы на Пушкинской площади. Она была установлена 6 июня 1880 года.



Сложно представить, но выглядеть скульптура могла совсем иначе. В конкурсе на первый памятник поэту участвовало около 50 работ. Да и сам Опекушин долго дорабатывал проект: пытался изобразить задумчивость поэта, менял расположение шляпы и положение пальцев.



Самый точный портрет



Существует много знаменитых портретов Пушкина. Некоторые из них – прижизненные. Сам поэт оценил картину Ореста Кипренского, написанную в 1827 году. «Себя как в зеркале я вижу», – похвалил Пушкин работу русского художника в стихе. К сожалению, Кипренский так и не узнал об этих строках. Стих долгое время не печатался.



По одной из версий, клетчатый шотландский плед Пушкин набросил в память о писателе Вальтере Скотте. На портрете также запечатлён отличный маникюр поэта. Длинный ноготь на мизинце был знаком того, что он вступил в масонскую ложу.



Самый маленький Пушкин



Мастер Михаил Маслюк к 180-летию со дня рождения Пушкина изготовил три книги-пылинки. Они в 60 раз меньше, чем маковое зёрнышко. Книги содержат строки из нескольких произведений поэта. Одна из «пылинок» хранится в Музее миниатюрной книги им. В.А.Разумова, расположенном в Горловке.



Самый последний Пушкин



Последний прямой потомок поэта по мужской линии проживает в Бельгии. Александру Александровичу Пушкину 77 лет. Его супруга Мария-Мадлен Дурново является потомком Пушкина и Гоголя. Вместе они занимаются популяризацией творчества великого предка и благотворительностью.



Самое популярное имя



Если сложилось так, что ваша фамилия – Пушкин, редко кто из россиян устоит перед искушением назвать сына Александром. Например, только в Москве проживают 42 полных тёзки классика русской литературы.



Самый «далёкий» Пушкин



Имя поэта увековечено и в космосе. Один из астероидов главного пояса носит название «2208 Pushkin». Свой оборот вокруг Солнца этот астероид совершает за 5,76 земного года. А на Меркурии именем Пушкина назван один из кратеров. Это самые далёкие и к тому же нерукотворные «памятники» гению.



Подготовил Валентин МАТЮХИН,



Вильнюс Самым известным произведением Пушкина, которое читали россияне, является «Сказка о царе Салтане», показал опрос ВЦИОМ. 85% россиян читали её в школьном возрасте. На втором месте «Евгений Онегин», а на третьем – «Руслан и Людмила».Количество памятников Пушкину в мире точно не подсчитано. Называют числа от 270 до 700. Их можно увидеть в каждом уголке земного шара – Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии.«Эталонный» памятник поэту создал Александр Опекушин. Это его скульптура возвышается в центре Москвы на Пушкинской площади. Она была установлена 6 июня 1880 года.Сложно представить, но выглядеть скульптура могла совсем иначе. В конкурсе на первый памятник поэту участвовало около 50 работ. Да и сам Опекушин долго дорабатывал проект: пытался изобразить задумчивость поэта, менял расположение шляпы и положение пальцев.Существует много знаменитых портретов Пушкина. Некоторые из них – прижизненные. Сам поэт оценил картину Ореста Кипренского, написанную в 1827 году. «Себя как в зеркале я вижу», – похвалил Пушкин работу русского художника в стихе. К сожалению, Кипренский так и не узнал об этих строках. Стих долгое время не печатался.По одной из версий, клетчатый шотландский плед Пушкин набросил в память о писателе Вальтере Скотте. На портрете также запечатлён отличный маникюр поэта. Длинный ноготь на мизинце был знаком того, что он вступил в масонскую ложу.Мастер Михаил Маслюк к 180-летию со дня рождения Пушкина изготовил три книги-пылинки. Они в 60 раз меньше, чем маковое зёрнышко. Книги содержат строки из нескольких произведений поэта. Одна из «пылинок» хранится в Музее миниатюрной книги им. В.А.Разумова, расположенном в Горловке.Последний прямой потомок поэта по мужской линии проживает в Бельгии. Александру Александровичу Пушкину 77 лет. Его супруга Мария-Мадлен Дурново является потомком Пушкина и Гоголя. Вместе они занимаются популяризацией творчества великого предка и благотворительностью.Если сложилось так, что ваша фамилия – Пушкин, редко кто из россиян устоит перед искушением назвать сына Александром. Например, только в Москве проживают 42 полных тёзки классика русской литературы.Имя поэта увековечено и в космосе. Один из астероидов главного пояса носит название «2208 Pushkin». Свой оборот вокруг Солнца этот астероид совершает за 5,76 земного года. А на Меркурии именем Пушкина назван один из кратеров. Это самые далёкие и к тому же нерукотворные «памятники» гению. специально для «Обзора» Категории: культура, история Ключевые слова: Пушкин, памятник Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 125 раз Комментарии