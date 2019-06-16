«Пушкин – это наше. Всё!» 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса и Владимира Клоповского В четверг на прошлой неделе в Вильнюсе, как и во многих других местах нашей планеты, отметили 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В знак признательности заслуг поэта 6 июня является Международным днём русского языка.



Вначале представители общественности, ценители стихов гения русской поэзии, сотрудники посольства России возложили цветы к двум памятникам поэту, установленным в столице Литвы.



Один из памятников работы скульптора Витаутаса Наливайки, родившийся по инициативе вильнюсского поэта Юрия Кобрина, находится в центре Старого города. В 2011 году его установили в ограде церкви Параскевы Пятницы. В этом храме, о чём свидетельствует старинная мемориальная доска на его стене, был крещён прадед поэта - арап Петра Великого Ибрагим Ганнибал. Крестил его здесь в 1705 году сам Пётр I. Вначале представители общественности, ценители стихов гения русской поэзии, сотрудники посольства России возложили цветы к двум памятникам поэту, установленным в столице Литвы.Один из памятников работы скульптора Витаутаса Наливайки, родившийся по инициативе вильнюсского поэта Юрия Кобрина, находится в центре Старого города. В 2011 году его установили в ограде церкви Параскевы Пятницы. В этом храме, о чём свидетельствует старинная мемориальная доска на его стене, был крещён прадед поэта - арап Петра Великого Ибрагим Ганнибал. Крестил его здесь в 1705 году сам Пётр I.



«Тогда я всеподданнейший, - собственноручно написал об этом Ганнибал, - имел честь служить с самого моего младенчества, а именно лет седьми или осьми при стопах Его Величества, и был мне восприемником от святыя купели Его Величество в Литве, в городе Вильне, в 1705 году».



Второй памятник - работы скульптора Бронюса Вишняускаса - находится «в изгнании». В 1955 году он был открыт в сквере неподалёку от Замковой горы, но в пору политических перемен убран оттуда под предлогом того, что содержательно якобы не вписывается в исторический антураж того места, где около 700 лет назад был заложен Вильнюс.



Памятник в 1992 году увезли в Маркучяй - усадьбу, в которой прошли последние годы жизни младшего сына поэта Григория Александровича. Здесь находится Литературный музей имени Пушкина.







Вы, очевидно, знаете, что Пушкин и дипломатом был, работал 14 лет в министерстве иностранных дел, как мы это ведомство называем сегодня, а тогда это была Коллегия иностранных дел. И начал он там работать сразу после окончания Царскосельского лицея, где он, кстати, учился вместе с Александром Горчаковым, ставшим впоследствии министром иностранных дел. Они были близкими друзьями с тех времён. До конца дней своих поэт числился в министерстве иностранных дел, получал там зарплату. Но, что интересно, работая в МИДе, он никогда не был за границей. К сожалению, не был он и здесь, в Вильнюсе.



Александр Сергеевич, как известно, прекрасно проявил себя и как поэт, и как гражданин. Если вы помните, когда в 1831 году войска Российской империи вошли в Варшаву, началась, как сейчас говорят, пропагандистская война. Англичане, французы особенно в этом отличились, обвиняя Россию в том, что она очень жестоко себя ведёт в Польше (это мы видим и сейчас, ничего не изменилось). И Пушкин тогда с Жуковским написали книгу «К взятию Варшавы», где было и известнейшее стихотворение «Клеветникам России». Оно и сегодня звучит очень актуально».







Шестого июня музей в Маркучяй стал также местом праздника с поэтическими чтениями. Произведения поэта прозвучали в том числе на итальянском, французском, немецком и румынском языках. Их читали обучающиеся в Вильнюсском университете студенты-русисты из разных стран.



В литовском переводе стихи гения русской литературы прочитали школьники из Алитуса. Центр культуры национальных меньшинств этого города в десятый раз провёл конкурс, посвящённый Дню рождения Пушкина. Одним из призов для его победителей, как уже сообщал «Обзор», стала поездка в столицу в пушкинский музей, открытый в старинном доме, где жил младший сын поэта. Здесь же на семейном кладбище он и похоронен.







Григорий Александрович Пушкин был последним владельцем Михайловского, которое передал в казну, после чего с семьёй переехал в вильнюсское поместье своей супруги. Завещанная после их смерти городу усадьба была взята на музейный учёт. В музее бережно хранятся волею судеб оказавшиеся там пушкинские реликвии, сообщает корреспондент ТАСС Владимир Иванов.



Директор музея Надежда Пет­раускене сказала, что в проводившемся в третий раз конкурсе переводов «Мой Александр Сергеевич Пушкин» приняли участие более 200 школьников со всей Литвы.



- В этом году среди традиционных номинаций «Сочинение», «Творческая фотография», «Коллаж», «Рукоделие» были две номинации, удивившие своей активностью, - традиционный перевод произведений Пушкина на литовский, польский, белорусский, итальянский, английский и немецкий языки и даже на язык молодёжного сленга, – цитирует слова Н.Петраускене портал ru.delfi.lt.



Свои произведения, посвящённые А.С.Пушкину, и стихи самого классика русской поэзии читали московские поэты Михаил Букин и Игорь Фёдоров, а также местные литераторы, пишущие на русском языке, и школьники.



Кроме поэтического посвящения и награждения лауреатов конкурса, в рамках праздничных мероприятий при поддержке Посольства РФ в Литве была открыта выставка гравюр «Ты вновь создал, волшебник милый, меня».



– Это работы из собрания коллекционера Беликова, который коллекционирует гравюры XIX-XX веков, связанные с жизнью и творчеством Пушкина. Была открыта и небольшая фотовыставка «Зимний день в Маркучяй» члена Союза фотохудожников Литвы Василия Дегтярёва, посвящённая одному произведению А.С.Пушкина - «Зимний день», – сказала Н.Петраускене.



Первый день юбилейных мероприятий завершило музыкальное посвящение Пушкину - джазовая композиция «Пушкин в Париже» в исполнении трио «The Gypsons» (всё это вы можете увидеть в фото- и видеорепортажах из Маркучяй, опубликованных на сайте www.obzor.lt и на странице газеты в соцсети Facebook).



Праздник в Маркучяй продолжился в воскресенье семейным днём. Скульптурная композиция представляет собой сомкнутые ладони с профилями Пушкина и Ганнибала. Венчает памятник православный крест.«Тогда я всеподданнейший, - собственноручно написал об этом Ганнибал, - имел честь служить с самого моего младенчества, а именно лет седьми или осьми при стопах Его Величества, и был мне восприемником от святыя купели Его Величество в Литве, в городе Вильне, в 1705 году».Второй памятник - работы скульптора Бронюса Вишняускаса - находится «в изгнании». В 1955 году он был открыт в сквере неподалёку от Замковой горы, но в пору политических перемен убран оттуда под предлогом того, что содержательно якобы не вписывается в исторический антураж того места, где около 700 лет назад был заложен Вильнюс.Памятник в 1992 году увезли в Маркучяй - усадьбу, в которой прошли последние годы жизни младшего сына поэта Григория Александровича. Здесь находится Литературный музей имени Пушкина.После возложения цветов к бюсту поэта посол России в Литве Александр Удальцов, отвечая на вопрос журналистов, с какими чувствами он приходит к памятнику поэту в Пушкинские дни, сказал: «Я Пушкина вспоминаю не только в день его рождения, а почти ежедневно. Литературовед Аполлон Григорьев в своё время сказал фразу, ставшую знаменитой на весь мир: «Пушкин – это наше всё!». А один из российских дипломатов, кстати, посол в Эстонии, эту фразу переделал так: «Пушкин – это наше. Всё!». Как первый, так и второй вариант, мне очень нравятся, из этого мы и исходим.Вы, очевидно, знаете, что Пушкин и дипломатом был, работал 14 лет в министерстве иностранных дел, как мы это ведомство называем сегодня, а тогда это была Коллегия иностранных дел. И начал он там работать сразу после окончания Царскосельского лицея, где он, кстати, учился вместе с Александром Горчаковым, ставшим впоследствии министром иностранных дел. Они были близкими друзьями с тех времён. До конца дней своих поэт числился в министерстве иностранных дел, получал там зарплату. Но, что интересно, работая в МИДе, он никогда не был за границей. К сожалению, не был он и здесь, в Вильнюсе.Александр Сергеевич, как известно, прекрасно проявил себя и как поэт, и как гражданин. Если вы помните, когда в 1831 году войска Российской империи вошли в Варшаву, началась, как сейчас говорят, пропагандистская война. Англичане, французы особенно в этом отличились, обвиняя Россию в том, что она очень жестоко себя ведёт в Польше (это мы видим и сейчас, ничего не изменилось). И Пушкин тогда с Жуковским написали книгу «К взятию Варшавы», где было и известнейшее стихотворение «Клеветникам России». Оно и сегодня звучит очень актуально».Шестого июня музей в Маркучяй стал также местом праздника с поэтическими чтениями. Произведения поэта прозвучали в том числе на итальянском, французском, немецком и румынском языках. Их читали обучающиеся в Вильнюсском университете студенты-русисты из разных стран.В литовском переводе стихи гения русской литературы прочитали школьники из Алитуса. Центр культуры национальных меньшинств этого города в десятый раз провёл конкурс, посвящённый Дню рождения Пушкина. Одним из призов для его победителей, как уже сообщал «Обзор», стала поездка в столицу в пушкинский музей, открытый в старинном доме, где жил младший сын поэта. Здесь же на семейном кладбище он и похоронен.Григорий Александрович Пушкин был последним владельцем Михайловского, которое передал в казну, после чего с семьёй переехал в вильнюсское поместье своей супруги. Завещанная после их смерти городу усадьба была взята на музейный учёт. В музее бережно хранятся волею судеб оказавшиеся там пушкинские реликвии, сообщает корреспондент ТАСС Владимир Иванов.Директор музея Надежда Пет­раускене сказала, что в проводившемся в третий раз конкурсе переводов «Мой Александр Сергеевич Пушкин» приняли участие более 200 школьников со всей Литвы.- В этом году среди традиционных номинаций «Сочинение», «Творческая фотография», «Коллаж», «Рукоделие» были две номинации, удивившие своей активностью, - традиционный перевод произведений Пушкина на литовский, польский, белорусский, итальянский, английский и немецкий языки и даже на язык молодёжного сленга, – цитирует слова Н.Петраускене портал ru.delfi.lt.Свои произведения, посвящённые А.С.Пушкину, и стихи самого классика русской поэзии читали московские поэты Михаил Букин и Игорь Фёдоров, а также местные литераторы, пишущие на русском языке, и школьники.Кроме поэтического посвящения и награждения лауреатов конкурса, в рамках праздничных мероприятий при поддержке Посольства РФ в Литве была открыта выставка гравюр «Ты вновь создал, волшебник милый, меня».– Это работы из собрания коллекционера Беликова, который коллекционирует гравюры XIX-XX веков, связанные с жизнью и творчеством Пушкина. Была открыта и небольшая фотовыставка «Зимний день в Маркучяй» члена Союза фотохудожников Литвы Василия Дегтярёва, посвящённая одному произведению А.С.Пушкина - «Зимний день», – сказала Н.Петраускене.Первый день юбилейных мероприятий завершило музыкальное посвящение Пушкину - джазовая композиция «Пушкин в Париже» в исполнении трио «The Gypsons» (всё это вы можете увидеть в фото- и видеорепортажах из Маркучяй, опубликованных на сайте www.obzor.lt и на странице газеты в соцсети Facebook).Праздник в Маркучяй продолжился в воскресенье семейным днём. Инф. «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Пушкин, музей, Маркучяй Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 118 раз Комментарии