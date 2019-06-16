Спикер «пристегнулся» 🔊 Воспроизвести



Лидер Литовского союза крестьян и зелёных (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис уже сейчас оказывает влияние на премьера, на позицию председателя Сейма и стремится к ещё большей концентрации власти в одних руках, говорит делегированный «крестьянами» председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис.



В интервью Литовскому национальному радио и ТВ (LRT) В.Пранцкетис повторил, что не намерен добровольно уходить в отставку с должности главы Сейма, и сказал, что для того и предусмотрены процедуры по освобождению этого должностного лица от должности – чтобы не приходилось удовлетворять желания отдельных политиков.



«Это специальный «ремень безопасности» для таких действий, чтобы государственные должностные лица не зависели от желаний одного человека... Ещё, не дай бог, хотя бы о влиянии на президента не слышно, но влияние на премьера очевидно, на позицию председателя Сейма – очевидно. Один человек хочет всё решать, так не должно и не может быть в государстве», – сказал В.Пранцкетис. В интервью Литовскому национальному радио и ТВ (LRT) В.Пранцкетис повторил, что не намерен добровольно уходить в отставку с должности главы Сейма, и сказал, что для того и предусмотрены процедуры по освобождению этого должностного лица от должности – чтобы не приходилось удовлетворять желания отдельных политиков.«Это специальный «ремень безопасности» для таких действий, чтобы государственные должностные лица не зависели от желаний одного человека... Ещё, не дай бог, хотя бы о влиянии на президента не слышно, но влияние на премьера очевидно, на позицию председателя Сейма – очевидно. Один человек хочет всё решать, так не должно и не может быть в государстве», – сказал В.Пранцкетис. На вопрос, значит ли это, что Р.Карбаускис «дирижирует» и премьером Саулюсом Сквярнялисом, В.Пранцкетис ответил: «Да, вы всё правильно поняли».



Он также сказал, что лидер «крестьян» «вынудил Гядиминаса Киркиласа (главу «социал-трудовиков». – BNS) ввязаться в эту ситуацию, и это очень вредит репутации партии».



По словам В.Пранцкетиса, предложение отдать должность спикера партнёрам по коалиции - «социал-трудовикам» - было идеей не последних, а именно Р.Карбаускиса. BNS Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 182 раза Комментарии