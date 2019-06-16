Тут пришла тётя Вера... …И проявила участие 🔊 Воспроизвести



Заглянула ко мне как-то на днях тётя Вера и с порога заявила:



- Я в вашем «Обзоре»…



- В нашем! – перебил я её.



- Ну, конечно же, в нашем! Так вот, прочитала я в «Обзоре», что в Сейме вновь оживили рождённую ещё в 2007-м году идею выплачивать членам литовского парламента, которых народ по какой-то непонятной причине не захотел избирать ещё на один срок, так называемую ренту. Не написали, правда, на какой срок. Может, пожизненно, - обрисовала начальную диспозицию нашего разговора соседка.



- Я, вообще-то, понял это так, что такую ренту получали бы те бывшие сеймунасы, у которых нет никакого иного дохода. Ну, и на тот срок, пока новые доходы не появились. Типа, такое политическое пособие по безработице, - уточнил я.



- Вот-вот! Получается, что если депутат отработал только один срок в Сейме, то ему полагается, если я не ошибаюсь, 30% от 3356,2 евро нынешней зарплаты «простого» парламентария республиканского масштаба. Пусть это и с учётом того, что такая зарплата – «на бумаге», до вычета налогов, но даже я, бывший филолог, понимаю, что 30% - это где-то на уровне одной тысячи евро, пусть и «на бумаге». Много ли безработных в Литве могут похвастаться таким пособием? – задала явно риторический вопрос народный политолог. Заглянула ко мне как-то на днях тётя Вера и с порога заявила:- Я в вашем «Обзоре»…- В нашем! – перебил я её.- Ну, конечно же, в нашем! Так вот, прочитала я в «Обзоре», что в Сейме вновь оживили рождённую ещё в 2007-м году идею выплачивать членам литовского парламента, которых народ по какой-то непонятной причине не захотел избирать ещё на один срок, так называемую ренту. Не написали, правда, на какой срок. Может, пожизненно, - обрисовала начальную диспозицию нашего разговора соседка.- Я, вообще-то, понял это так, что такую ренту получали бы те бывшие сеймунасы, у которых нет никакого иного дохода. Ну, и на тот срок, пока новые доходы не появились. Типа, такое политическое пособие по безработице, - уточнил я.- Вот-вот! Получается, что если депутат отработал только один срок в Сейме, то ему полагается, если я не ошибаюсь, 30% от 3356,2 евро нынешней зарплаты «простого» парламентария республиканского масштаба. Пусть это и с учётом того, что такая зарплата – «на бумаге», до вычета налогов, но даже я, бывший филолог, понимаю, что 30% - это где-то на уровне одной тысячи евро, пусть и «на бумаге». Много ли безработных в Литве могут похвастаться таким пособием? – задала явно риторический вопрос народный политолог. - Так вы против того, чтобы такая рента выплачивалась? – ответил я вопросом на вопрос.



- Да упаси Боже! Да чтобы я да против родной власти, кровинушки, можно сказать, нашей! – воскликнула собеседница, правда, почему-то ухмыльнувшись.



- Так вы за то, чтобы из общего кармана налогоплательщиков поддерживать бывших рядовых членов Сейма, и чем больше они просидели в парламенте, тем солиднее их поддерживать, а заодно и бывших глав правительства, бывших руководителей фракций, комитетов и прочих подобных начальников? – не унимался я.



- Да упаси Боже! – снова воскликнула тётя Вера, так и не дав мне понять, что же лично она считает правильным в этой ситуации.



- Примечательно, что и 12 лет назад, и сейчас к предложению ввести политическую ренту полит-бомонд и простые избиратели отнеслись совершенно по-разному. Практически всем политическим силам это показалось разумным. Староста фракции «социал-трудовиков» в Сейме Андрюс Палёнис, например, считает, что небольшое материальное вспомоществование облегчило политикам очень уважаемого возраста приход желания уступать дорогу молодым, - заметил я.



- Тогда, может, стоит подумать и о квотах в Сейме: для лиц до 30 лет, для женщин, для матерей-одиночек, для представителей национальных меньшинств?.. Впрочем, последнее, с успехом давно применяемое в ряде других стран, похоже, не для Литвы, - откликнулась народный политолог.



- А коллега Палёниса – Ирена Шяулене – обращает внимание на то, что «политики, проигравшие выборы, часто не находят работу».



- Так, может, им в таком случае не стоит идти в политику? Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 98 раз Комментарии