Эти участки дорог лучше объезжать 🔊 Воспроизвести



В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по реконструкции дорог, сообщила Литовская дирекция автомобильных дорог.



Рядом с Панявежисом расширяют объездную дорогу, которая представляет собой часть «Via Baltica». Реконструируют участок дороги A17 с 10,53 до 22,06 км.



Также улучшают сообщение рядом с Каунасом. Там проводят реконструкцию дороги A1 Вильнюс -



Каунас - Клайпеда с 99,1 по 100,47 км и с 100,47 до 101,79 км.



Ещё один проект – реконструкция участка A1 с 10,00 по 95 км.



Улучшается сообщение и около Вильнюса. В 2019 году началась реконструкция дороги A14 Вильнюс - Утяна с 16 по 21,5 км.



На минувшей неделе в Министерстве транспорта и коммуникаций была представлена стратегия ремонта и расширения дорог государственного значения до 2035 года. Рядом с Панявежисом расширяют объездную дорогу, которая представляет собой часть «Via Baltica». Реконструируют участок дороги A17 с 10,53 до 22,06 км.Также улучшают сообщение рядом с Каунасом. Там проводят реконструкцию дороги A1 Вильнюс -Каунас - Клайпеда с 99,1 по 100,47 км и с 100,47 до 101,79 км.Ещё один проект – реконструкция участка A1 с 10,00 по 95 км.Улучшается сообщение и около Вильнюса. В 2019 году началась реконструкция дороги A14 Вильнюс - Утяна с 16 по 21,5 км.На минувшей неделе в Министерстве транспорта и коммуникаций была представлена стратегия ремонта и расширения дорог государственного значения до 2035 года. В ней сказано, что в 2019–2033 гг. планируют осуществить 8 проектов на дороге «Via Baltica», общая их стоимость 684 млн евро, а протяжённость реконструируемых участков – 189,88 км.



В 2019–2028 гг. в дорогу A1 Вильнюс - Каунас планируют инвестировать 160 млн евро, осуществят 5 проектов, общая протяжённость реконструируемых участков 96,06 км.



На дорогу A14 Вильнюс - Утяна с 2019-го по 2030 г. планируют выделить 188 млн евро, осуществить 4 проекта, общая протяжённость реконструируемых участков 66,632 км.



Из-за реконструкции дороги A1 водителям в этом году надо вооружиться терпением. В ходе реконструкции соответствующих участков этой дороги в обе стороны оставят только по две узкие полосы, поэтому заторов избежать не удастся. По информации ru.delfi.lt и «Обзора» Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 161 раз Комментарии