Делитесь плодами своими! 🔊 Воспроизвести



Между тем государственный телеканал LRT, содержащийся, как известно, на деньги налогоплательщиков, выданный в эфир материал продублировал затем на своём сайте под таким заголовком – «Европейская Комиссия призывает Литву делиться плодами растущей экономики: социальное неравенство одно из самых больших в ЕС».



Вот так, сразу, в заголовке, две противоречащие, вообще-то, друг другу новости. Или противоречащие только на первый взгляд? На прошлой неделе Европейская Комиссия (ЕК) обнародовала экономические и социальные рекомендации Литве, которые у литовских СМИ не вызвали большого интереса, что удивительно. Хотя многим жителям нашей страны было бы любопытно сравнить свои приоритеты с тем, что считают важным для Литвы в Еврокомиссии.Между тем государственный телеканал LRT, содержащийся, как известно, на деньги налогоплательщиков, выданный в эфир материал продублировал затем на своём сайте под таким заголовком – «Европейская Комиссия призывает Литву делиться плодами растущей экономики: социальное неравенство одно из самых больших в ЕС».Вот так, сразу, в заголовке, две противоречащие, вообще-то, друг другу новости. Или противоречащие только на первый взгляд? Если наша экономика растёт, то почему основная масса жителей страны не замечает этого по своему кошельку и растущим денежным «излишкам»?



Так что же нам такого советует Еврокомиссия, чтобы все мы, оставшиеся ещё в стране, стали жить лучше?



Притормозите коней, уважаемые! Ваши личные ожидания в данном случае могут оказаться вашими личными проблемами. Поскольку, как сообщает LRT, среди предложений – «расширить налоговую базу и улучшить исполнение налоговых обязательств. Среди рекомендаций и призыв уменьшить неравенство, улучшать систему просвещения и образования на всех уровнях. Также ориентировать на инновации экономическую политику, связанную с инвестициями».



К слову, отчёт Еврокомиссии с упомянутыми рекомендациями был подготовлен на основе отчёта нашей собственной страны, опубликованного 27 февраля 2019 года, и Национальной программы реформ и стабильности, разработанной нашим же правительством и отправленной затем в Еврокомиссию (для оценки?).



Ну, с налогами, пожалуй, ясно: наши политики уже много раз говорили о том, что, с одной стороны, налогов должно быть больше, но они каким-то чудесным образом должны уменьшать социальную пропасть и повышать благосостояние всего народа, а не только самых богатых.



Вот и ЕК говорит, что надо активнее давить на теневую экономику, но как конкретно – это опять нужно искать нам самим. Хотя кто-то умный в Брюсселе вполне мог бы взять опыт какой-нибудь успешной страны ЕС и на конкретном примере показать, почему там смогли справиться с «тенью», а у нас успехи на этом фронте не такие уж впечатляющие.



Может, никто не рвётся давать конкретные рекомендации, потому что все советы, касающиеся борьбы с «тенью», рано или поздно столкнутся с необходимостью объяснить тот факт, что немалая часть наших соотечественников мирится с «тенью» от безысходности? От отсутствия возможности выживать легальным способом?



Руководитель представительства ЕК в Литве Арнольдас Пранцкявичюс, говоря о необходимости уменьшать неравенство доходов и социальное расслоение, отметил, что, «несмотря на последовательный рост экономики, нищета, неравенство и социальное расслоение остаются большой проблемой, особенно для сеньоров, инвалидов, в семьях, где ребёнок или дети растут только с одним из родителей, а также для безработных. Разрешить эту проблему помогло бы более эффективное моделирование системы налогов и выплат».



Золотые слова! Вот только не совсем понятно: если в Литве не могут додуматься до более эффективной модели, то почему в Брюсселе её не подскажут с учётом всех наших особенностей?



Ну да ладно! Идём дальше, а дальше следует вторая рекомендация, советующая улучшать систему образования на всех уровнях, в том числе и для взрослых, а также улучшать «качество, доступность и эффективность системы здравоохранения».



И тут тоже вопросов остаётся больше, чем мы находим ответов. Если врачи отфутболивают больного от одного к другому, не желая вникать в историю и особенности болезни пациента, или когда больной вынужден несколько месяцев ждать приёма, то какую модель тут лучше применить?



Третья рекомендация, казалось бы, мало касается простого жителя, озабоченного только тем, как бы прожить до очередной зарплаты или пенсии. Но это только на первый взгляд. Поскольку совет ЕК ориентировать завязанную на инвестиции экономическую политику на инновации, более эффективное использование энергии и ресурсов, разумное объединение возможностей и потребностей транспорта и энергоисточников, учитывая при этом особенности регионов, может действительно в итоге принести пользу всем.



Правда, странно, что в этой рекомендации почему-то ничего не говорится об уже имеющемся в Литве опыте завлекать инвесторов, щедро приплачивая им из общего государственного кармана, то есть из кармана налогоплательщиков.



Надо честно указать, что ЕК не обошла вниманием «плохое демографическое положение Литвы», вызванное, как выясняется, стареющим обществом. А поскольку в будущем количество работников будет уменьшаться, то нужно позаботиться о том, чтобы оставшиеся могли работать более производительно, чему как раз и должно способствовать обучение высокого качества.



У автора этих строк почему-то сложилось мнение, что ЕК, озвучивая свои рекомендации Литве, руководствовалась не так называемым человеческим измерением, а чем-то другим, например, моделью функционирования государства как такового, самодостаточного и ориентированного на выполнение каких-то сугубо нормативных критериев. Скажем, доля ВВП, расходуемая на содержание гос­аппарата. Будет ли хуже простому человеку оттого, превысят ли чиновничьи расходы какой-то норматив, неизвестно. Но это мой, личный, пример. А ЕК приводит свой: чтобы увеличить доходы бюджета, Еврокомиссия предлагает Литве лучше собирать налог на добавленную стоимость (будто и без этого совета не ясно, что лучше собирать, чем не собирать), а также рассмотреть возможность ввести дополнительные налоги на недвижимость или загрязнение окружающей среды автомобилями.



Правда, рекомендации ЕК являются именно рекомендациями, а не прямым руководством к действию, приказом.



Наверное, по этой причине лидер правящей коалиции Рамунас Карбаускис сразу откликнулся на «автопредложение», заявив, что нового автоналога в Литве не будет, поскольку не все предложения ЕК «являются адекватными».



А вот экономист банка «Swed­bank» Нериюс Мачюлис считает, что введение такого автоналога могло бы помочь уменьшению налога на доходы жителей (gyventojų pajamų mokestis, GPM).



Откликнулся на рекомендации Еврокомиссии и премьер Саулюс Сквярнялис.



«Я не считаю, что нужно обложить налогом первое жильё, но, возможно, стоит подискутировать относительно второго жилья, расширения базы налогообложения дорогой недвижимости. Это вопрос дискуссий, который каждый год актуален, и в этом году он будет актуален, когда мы будем говорить о проекте бюджета 2020 года, так как ожидания велики, а источники финансирования такие, какие есть», - цитирует слова С.Сквярнялиса агентство BNS.



«Если говорить о постоянном предложении ввести новые налоги, которые напрямую не связаны с экономикой, то я думаю, что небольшой шаг делается. Что касается уменьшения загрязнений, то утверждён довольно амбициозный план. Мы будем поощрять отказ от «грязных» автомобилей, через позитив, с определёнными выплатами», - сказал С.Сквярнялис.



По его словам, социальную защиту можно финансировать деньгами, выведенными из «тени». Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1170 — статья прочитана 121 раз Комментарии