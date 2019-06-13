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СМИ: украинские военные подошли вплотную к Донецку
Украинские войска закрепились в поселке Марьинка на расстоянии от 100 до 200 метров от Донецка.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на расстоянии от ста до двухсот метров от Донецка. Украинские войска закрепились в поселке Марьинка, передает ЗВЕЗДА со ссылкой на "Армия FM".
Продвижение к населенному пункту осуществили военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила, отметили в пресс-службе бригады.
Отмечается, что в Марьинке уже практически не осталось «серой зоны», и после продвижения бойцы ВСУ укрепили свои позиции.
На прошлой неделе пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель допустила, что украинские военные непреднамеренно, но убивают мирных жителей Донбасса.
Второй президент Украины, а сейчас представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил ввести режим тишины на юго-востоке страны, при котором бойцы ВСУ должны «не стрелять в ответ» на выстрел противника.
tvzvezda.ru
Категории: чп и криминал, политика
География: Украина
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