«Лучше других альтернатив»: в правящей партии Германии заявили о нацеленности на сотрудничество с Россией 🔊 Воспроизвести Председатель правящего немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр AFP © Odd ANDERSEN



Германии следует выстраивать хорошие отношения с Россией, заявила председатель правящего немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Германии следует выстраивать хорошие отношения с Россией, заявила председатель правящего немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает RT . Она напомнила, что связи между государствами не прерывались даже во времена холодной войны. По её словам, ФРГ не в состоянии игнорировать такого крупного соседа, как РФ. При этом Крамп-Карренбауэр рассказала о якобы «дестабилизирующем влиянии» России на ЕС. Как отмечают эксперты, подобные высказывания характерны для европейских политиков, которые осознают необходимость сотрудничества с Москвой, но в то же время вынуждены следовать антироссийскому курсу Вашингтона. Политической целью Германии должно быть выстраивание и поддержание добрососедских отношений с Россией, считает председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её мнению, достижение договорённостей всегда «лучше других альтернатив».



«Россия для нас слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать её», — сказала она.



«Поэтому мы должны постоянно стремиться сделать целью нашей политики сотрудничество и поддержание отношений, которые в идеале могли бы опираться на отказ России от попыток дестабилизации своих ближайших соседей, а также ЕС в целом разными способами с целью компенсировать свою внутриполитическую слабость. Это также в наших интересах», — подчеркнула глава ХДС.



По её словам, Берлин даже во времена холодной войны поддерживал контакт с СССР.



Крамп-Карренбауэр также указала, что не считает чем-то предосудительным участие немецкого чиновника в конференциях в России и встречи с президентом РФ.



Речь идёт о том, что 7 июня премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер встретился с Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума. Позднее в интервью немецкому телеканалу Das Erste он объяснил свою нацеленность на отмену антироссийских санкций и нормализацию диалога с Москвой.



«Нам нужно прекращение украинского конфликта, в котором гибнут люди. Но мы хотим, чтобы санкции были сняты как можно скорее. Те, кто сейчас берёт слово и делает это грозя пальцем, должны также принять во внимание, что в новых землях Германии по этому вопросу присутствует мнение, обладающее равными правами с другими», — сказал Кречмер.



Добавим, что на полях ПМЭФ-2019 между Россией и ФРГ была подписана декларация о намерениях в сфере повышения эффективности сотрудничества компаний двух стран.



Помимо этого, в середине мая в бундестаге указывали на то, что финансовые рестрикции в отношении Москвы идут на пользу только Соединённым Штатам, но не Европе.



«В комитете бундестага по экономике в настоящее время идёт дискуссия на эту тему, она усиливается — каким образом санкции против России могут быть сняты. Они не в интересах ни немецких, ни европейских. Единственные, кто выигрывает от этих санкций, — это американцы», — подчеркнул на международной газовой конференции глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.



Европа меж двух огней



Заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр продемонстрировало, как европейским политикам приходится лавировать между собственными интересами и работой в угоду партнёрам из-за океана. Об этом в беседе с RT сказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.



«Это заявление — плоть от плоти системного европейского политика, который, с одной стороны, находится под влиянием европейского бизнеса, вынужден учитывать его интересы, а с другой стороны, вынужден учитывать давление заокеанского партнёра. В сторону европейского бизнеса делается реверанс, мол, мы должны сотрудничать с Россией, потому что для них это вопрос денег и больших убытков — нынешняя напряжённость между РФ и Западом. В сторону той части европейской элиты, которая заинтересована в партнёрстве с США, делается другой реверанс — про дестабилизирующее влияние Москвы. И нашим, и вашим, все интересы учтены», — подчеркнул эксперт.



Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также указал на формулировку лидера ХДС о якобы «дестабилизирующем влиянии России». По его словам, такое стереотипное мышление было навязано европейскому сообществу американской политической элитой.



«Часть из европейских политиков согласились, и в общем некоторые стали даже верить. А некоторые понимают, что это дань моде, и ограничиваются формальными заявлениями. В данный момент трудно понять: то ли действительно глава ХДС верит в этот стереотип, то ли это реверанс в сторону американских партнёров. Но я думаю, что где-то между тем и другим эта оговорка, которую сделала Крамп-Карренбауэр. Если смотреть на её заявление, то, наверное, главная часть — это всё-таки развитие отношений с Россией, а вторая часть — это желание поддерживать американский подход сдерживания и баланса», — пояснил Оленченко в разговоре с RT. russian.rt.com Категории: в мире, общество, экономика, политика Ключевые слова: Россия, сотрудничество, ХДС, Грмания, Аннегрет Крамп-Карренбауэр — статья прочитана 176 раз Комментарии