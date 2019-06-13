СМИ: Марин Ле Пен будут судить за публикацию фотографий ИГ в Twitter 🔊 Воспроизвести Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен © EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER



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Исправительный суд Нантера рассмотрит обвинения в адрес главы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и одного из ее ближайших соратников Жильбера Коллара в связи с тем, что они опубликовали в 2015 году на своих страницах в Twitter фотографии расправы боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) над пленниками. Об этом сообщает в среду телеканал BFMTV. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV, в случае признания ее виновной, Ле Пен грозит штраф до €75 тыс. и до трех лет тюрьмы.Исправительный суд Нантера рассмотрит обвинения в адрес главы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и одного из ее ближайших соратников Жильбера Коллара в связи с тем, что они опубликовали в 2015 году на своих страницах в Twitter фотографии расправы боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) над пленниками. Об этом сообщает в среду телеканал BFMTV. В случае, если суд признает их виновными в "Распространении сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму", им грозит штраф до €75 тыс. и до трех лет тюрьмы, уточняет телеканал.



Расследование в отношении политика началось в декабре 2015 года, когда Ле Пен в рамках заочной полемики с рядом ведущих французских СМИ разместила у себя в Twitter три фотографии жестоких расправ боевиков ИГ над пленниками. Тем самым она протестовала против высказываний известного журналиста Жан-Жака Бурдена, который в одном из своих эфиров провел параллели между ИГ и "Национальным фронтом" (старое название нынешнего "Национального объединения").



В ноябре 2017 года Национальное собрание Франции лишило Ле Пен депутатской неприкосновенности для того, чтобы следствие могло свободно вызывать ее на допросы. Ле Пен назвала действия парламентариев борьбой против "Национального фронта", а также "явным желанием преследования человека, который олицетворяет оппозицию и альтернативу правящей власти".



В сентябре 2018 года суд предписал ей явиться на психиатрическое освидетельствование в связи с публикацией соответствующих фотографий, однако Ле Пен отказалась. ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Марин Ле Пен, ИГИЛ, обвинения, публикации — статья прочитана 146 раз Комментарии