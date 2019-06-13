Главная >> Новости >> политика, чп и криминал, в Европе >> СМИ: Марин Ле Пен будут судить за публикацию фотографий ИГ в Twitter

СМИ: Марин Ле Пен будут судить за публикацию фотографий ИГ в Twitter

Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен © EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER


Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV, в случае признания ее виновной, Ле Пен грозит штраф до €75 тыс. и до трех лет тюрьмы.

Исправительный суд Нантера рассмотрит обвинения в адрес главы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и одного из ее ближайших соратников Жильбера Коллара в связи с тем, что они опубликовали в 2015 году на своих страницах в Twitter фотографии расправы боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) над пленниками. Об этом сообщает в среду телеканал BFMTV.
В случае, если суд признает их виновными в "Распространении сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму", им грозит штраф до €75 тыс. и до трех лет тюрьмы, уточняет телеканал.

Расследование в отношении политика началось в декабре 2015 года, когда Ле Пен в рамках заочной полемики с рядом ведущих французских СМИ разместила у себя в Twitter три фотографии жестоких расправ боевиков ИГ над пленниками. Тем самым она протестовала против высказываний известного журналиста Жан-Жака Бурдена, который в одном из своих эфиров провел параллели между ИГ и "Национальным фронтом" (старое название нынешнего "Национального объединения").

В ноябре 2017 года Национальное собрание Франции лишило Ле Пен депутатской неприкосновенности для того, чтобы следствие могло свободно вызывать ее на допросы. Ле Пен назвала действия парламентариев борьбой против "Национального фронта", а также "явным желанием преследования человека, который олицетворяет оппозицию и альтернативу правящей власти".

В сентябре 2018 года суд предписал ей явиться на психиатрическое освидетельствование в связи с публикацией соответствующих фотографий, однако Ле Пен отказалась.
ТАСС
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Марин Ле Пен, ИГИЛ, обвинения, публикации
статья прочитана 146 раз
добавлена сегодня, 13 июня, 11:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка