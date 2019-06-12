Если сейм лишит П. Гражулиса иммунитета, он станет подозреваемым в деле Judex – прокурор 🔊 Воспроизвести Пятрас Гражулис, фото: delfi.lt



В так называемом деле компании Judex подозрения в данный момент предъявлены одному лицу, вторым подозреваемым станет член сейма Литвы Пятрас Гражулис, если парламент лишит его депутатской неприкосновенности, сообщил прокурор.



В среду Временная парламентская комиссия, которая должна выдвинуть парламенту предложение по вопросу лишения П. Гражулиса депутатской неприкосновенности, выслушала и гособвинителя Генпрокуратуры Роландаса Станкявичюса, и самого члена сейма.



"Кажется, что прокурор предоставил всю информацию. Я не считают, что возникнут другие вопросы", – сказал журналистам после заседания комиссии в сейме ее председатель, представитель "аграриев" Пятрас Валюнас.



Члены комиссии проголосуют по предложению сейму 25 июня. В так называемом деле компании Judex подозрения в данный момент предъявлены одному лицу, вторым подозреваемым станет член сейма Литвы Пятрас Гражулис, если парламент лишит его депутатской неприкосновенности, сообщил прокурор.В среду Временная парламентская комиссия, которая должна выдвинуть парламенту предложение по вопросу лишения П. Гражулиса депутатской неприкосновенности, выслушала и гособвинителя Генпрокуратуры Роландаса Станкявичюса, и самого члена сейма."Кажется, что прокурор предоставил всю информацию. Я не считают, что возникнут другие вопросы", – сказал журналистам после заседания комиссии в сейме ее председатель, представитель "аграриев" Пятрас Валюнас.Члены комиссии проголосуют по предложению сейму 25 июня. В Генпрокуратуре проводится досудебное расследование злоупотреблений, возможного ведения ложного учета, торговле влиянием, фальсификации документов и подкупе.



В 2015 году в замороженной продукции Judex, экспортируемой в Россию, российские должностные лица обнаружили бактерии листериоза.



Листериоз особо опасен для беременных, новорожденных и пожилых людей с ослабленным иммунитетом. В Литве в среднем в год регистрируются 5-8 случаев листериоза. При термической обработке эти бактерии погибают.



По данным правоохраны, член П. Гражулис помог Judex решить проблемы, связанные с запретом на экспорт: не раз звонил литовским и российским должностным лицам, призывал дать взятки, просил нарушить действующий порядок.



Члену сейма хотят предъявить обвинения в злоупотреблении с целью материальной или прочей личной выгоды, без признаков взяточничества.



В среду в сейме прокурор Р. Станкявичюс заявил, что, если парламент не даст разрешение привлечь депутата к уголовной ответственности, то расследование в отношении его будет остановлено, а в отношении другого подозреваемого - выделено в отдельное дело.



В 2016 году П. Гражулис отказался давать показания в качестве спецсвидетеля, поэтому генеральный прокурор утверждает, что вынужден просить сейм разрешить привлечь парламентария к уголовной ответственности, арестовать его или иным образом ограничить его свободу.



Р. Станкявичюс отметил, что прокуратура обратилась в сейм по вопросу иммунитета только сейчас, поскольку длительное время заняло осуществление правовой помощи.



Прокуроры не называют второго подозреваемого.



Для лишения члена сейма неприкосновенности за подобное предложение должен проголосовать минимум 71 парламентарий BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, подозрения, Гражулис География: Литва — статья прочитана 60 раз Комментарии