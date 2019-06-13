Глава Евросоюза требует от Швейцарии ответа через неделю 🔊 Воспроизвести (Keystone Martin Ruetschi)



Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер требует от Швейцарии уже через неделю, то есть ко следующему вторнику окончательные ответы по тексту Рамочного соглашения в свете трёх пунктов, озвученных правительством Швейцарии на прошлой неделе и по которым, с точки зрения Берна, Евросоюз должен уточнить свою позицию. Главы швейцарских партий отвергают «ультиматум из Брюсселя», сообщает Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер требует от Швейцарии уже через неделю, то есть ко следующему вторнику окончательные ответы по тексту Рамочного соглашения в свете трёх пунктов, озвученных правительством Швейцарии на прошлой неделе и по которым, с точки зрения Берна, Евросоюз должен уточнить свою позицию. Главы швейцарских партий отвергают «ультиматум из Брюсселя», сообщает Борьба Берна и Брюсселя за окончательную редакцию текста Рамочного соглашения входит в новую фазу, события ускоряются. На прошлой неделе в пятницу правительство Швейцарии озвучило три пункта, по которым оно бы хотело получить от Брюсселя разъяснения и уточнения (речь идет о защите швейцарского рынка труда и заработной платы от европейской дешевой рабочей силы, о признании в Швейцарии юридического статуса «гражданин ЕС» и о порядке финансовой поддержки системных отраслей швейцарской экономики).



Главе Еврокомиссии Ж.-К. Юнкеру потребовалось всего четыре дня, чтобы ответить Берну. С одной стороны, указал он, европейская сторона готова уточнить озвученные детали, но произойти это уже должно в буквально в ближайшие дни, а точнее, уже до 18 июня, причем совершенно очевидно, что эта дата напрямую связана со сроком действия статуса эквивалентности швейцарского и европейского биржевого права. Именно 18-го июня ответственные структуры Евросоюза готовы провести последнее совещание, на котором они будут решать вопрос о продлении режима эквивалентности этих двух законодательных систем. А к тому моменту, с точки зрения ЕС, неясных моментов в тексте Рамочного соглашения оставаться уже не должно. Содержание «предыдущих серий» можно вспомнить в материале ниже.



Как уточняет Ж.-К. Юнкер, он готов провести дополнительные консультации по всем трём упомянутым Берном пунктам и он готов «развеять все последние сомнения, однако «периметр» этих дискуссий должен быть очерчен совершенно четко, а все дополнения и уточнения должны происходить с соблюдением буквы и духа Рамочного соглашения в целом, дополнительных же переговоров по данному документу уже не будет». Ведущие швейцарские политики и депутаты весьма «неприятно поражены» такого рода пассажами в письме «главного европейца» на имя президента Швейцарии, начинающемся словами «Дорогой Ули». Кристиан ЛевраВнешняя ссылка, председатель партии социалистов, говорит, что «может быть мы были слишком оптимистичны в том, что касается шансов и возможностей внесения в самый последний момент каких-то поправок и улучшений в текст Соглашения. А мы ведь рассчитывали на длительные дискуссии».



А между тем как раз таких дискуссий скорее всего уже не будет, Жан-Клод Юнкер активно торопит швейцарскую сторону, мол, европейская команда переговорщиков уже готова. Не исключено, что уже сегодня 12 июня представитель Швейцарии прибудет в Брюссель. «Фундаментально важно, чтобы все эти действия привели уже в ближайшие дни к окончательному решению по редакции текста Рамочного соглашения, а желаемые Берном уточнения могли быть оформлены в виде совместных заявлений», — указано в ответе председателя Еврокомиссии. Но насколько такой курс реалистичен?



По информации из европейских кругов на экспертном уровне в день публикации ответа Юнкера прошла рабочая встреча так называемой «Группы EFTA», которая как раз занимается вопросами окончательной утряски всех модальностей, связанных с Рамочным соглашением. По мнению членов этой рабочей группы «Швейцарии не стоит рассчитывать на возможность «вынести за скобки» Рамочного соглашения такие темы, как защита швейцарских зарплат или признание юридического статуса «Гражданин ЕС». Что же касается вопроса о выделении бюджетной финансовой помощи «системным отраслям экономики», то этот вопрос, по мнению европейской стороны, Швейцария должна сама решить в рамках консультаций между федеральным центром и субъектами федерации (кантонами).



«Социальное измерение режима свободы перемещения»



В Берне такая позиция наталкивается на непонимание. Председатель Швейцарской народной партии (SVP) Альфред Рёшти (Alfred Rösti) указывает, что такие пассажи свидетельствуют только об одном, а именно, о том, что Евросоюз намерен «подвергнуть Швейцарию шантажу или что что Брюссель отказывается серьёзно воспринимать Швейцарию в качестве партнёра». «В такие сроки в Швейцарии невозможно изменить даже устав любительского футбольного клуба», — говорит председатель Швейцарского объединения профсоюзных организаций (Der Schweizerische Gewerkschaftsbund — SGB) Пьер-Ив Майлар (Pierre-Yves Maillard).



По его словам, Рамочное соглашение в его нынешней форме не найдет ни большинства в парламенте, ни большинства в народе по итогам референдума, но может быть «в прошлую пятницу правительство Швейцарии недостаточно отчетливо озвучило это обстоятельство. И если правительство не обеспечит наличия в Рамочном соглашении действенных механизмов защиты высоких швейцарских зарплат от дешевой европейской рабочей силы, то тогда профсоюзы начнут кампанию в целом против подписания этого соглашения».



Глава партии демохристиан (CVP) Герхард ПфистерВнешняя ссылка не видит возможности «решить такие сложные социально-политические вопросы в столь краткие сроки», а глава парламентской фракции партии либералов (FDP) Беат ВальтиВнешняя ссылка хоть и оценивает готовность Юнкера провести «консультации» позитивно, но и у него по выделенным срокам есть значительные сомнения. Пресса отмечает, что вопрос сроков затмил в какой-то степени тот позитив, все все-таки содержится в письме председателя Еврокомиссии.



Ведь он все-таки не отверг с порога перспективы еще раз уточнить позиции по трём вышеупомянутым пунктам. Еще один позитив: четкое признание важности реализуемых в Швейцарии «фланкирующих мер» в области защиты от зарплатного демпинга со стороны дешевых кадров из ЕС. «Социальное измерение режима свободы перемещения (между ЕС и Швейцарией) важно для меня в той же мере, что и для швейцарского руководства», — указывает Ж.-К. Юнкер. swissinfo.ch Категории: в Европе, политика Ключевые слова: президент, сотрудничество, договор, Заявление, ЕС, отношения, Швейцария — статья прочитана 156 раз Комментарии