Загрузка... Гидрологи: почти по всей Литве иссякают реки 🔊 Воспроизвести



На фоне продолжающейся в Литве жары уровень воды в реках страны опустился ниже обычных июньских отметок, утверждают специалисты Литовской гидрометеорологической службы.



"Как в восточной, так и в южной, центральной и западной частях реки сильно иссякли. Во всем бассейне Немана, Нявежиса, Юры – везде уровень воды ниже обычного июньского показателя", – сказал BNS заведующий отделом гидрологических наблюдений службы Юозас Шимкус.



По его словам, самая опасная ситуация отмечается в реке Нерис (Вилия) у Вильнюса, где уровень воды сейчас должен быть как минимум на метр выше.



"На сегодняшний день худшая ситуация в реке Нерис. У Вильнюса достигнут критический уровень. Сейчас течет природоохранный водный деби́т, но если и далее это будет продолжаться, то воды будет еще меньше", – отметил гидролог. На фоне продолжающейся в Литве жары уровень воды в реках страны опустился ниже обычных июньских отметок, утверждают специалисты Литовской гидрометеорологической службы."Как в восточной, так и в южной, центральной и западной частях реки сильно иссякли. Во всем бассейне Немана, Нявежиса, Юры – везде уровень воды ниже обычного июньского показателя", – сказал BNS заведующий отделом гидрологических наблюдений службы Юозас Шимкус.По его словам, самая опасная ситуация отмечается в реке Нерис (Вилия) у Вильнюса, где уровень воды сейчас должен быть как минимум на метр выше."На сегодняшний день худшая ситуация в реке Нерис. У Вильнюса достигнут критический уровень. Сейчас течет природоохранный водный деби́т, но если и далее это будет продолжаться, то воды будет еще меньше", – отметил гидролог. "Природоохранный дебит обеспечивает минимальные условия жизнедеятельности экосистемы", – добавил он.



По словам гидролога, об опустившемся ниже минимального предела уровне воды могут свидетельствовать мертвая рыба и повышенное цветение водных растений.



"Вероятно, что завтра или послезавтра уровень в реке Нерис еще снизится, тогда могут начаться другие процессы – высокая температура воды, рыба и другие живые организмы будут ощущать нехватку кислорода. Также пожелтеет водная растительность, поскольку вровень воды низкий, а солнечный свет проникает глубже", – сказал Ю. Шимкус.



Он также сообщил, что уровень воды в реках значительно не понизился только в северных реках Литвы, где он близок к обычному июньскому уровню. Загрузка... BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: жара, реки, уровень воды География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии