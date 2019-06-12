Главная >> Новости >> политика, в мире >> Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму

Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины


Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости постоянного международного присутствия в Крыму, сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал сообщение о возможном визите на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Накануне представитель организации заявила о своем намерении посетить Крым, однако не стала называть конкретных сроков, объяснив это необходимостью подтверждения визита.

Климкин назвал сообщения о поездке Миятович "разводом" и добавил, что все визиты в Крым должны согласовываться с Киевом.
"На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове", - написал министр в Facebook.

Он добавил, что Миятович в случае визита необходимо ощутить "атмосферу закрытости полуострова несвободы и увиедть собственными глазами преследования и аресты".

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
ria.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: ОБСЕ, МИД, Крым
статья прочитана 111 раз
добавлена сегодня, 12 июня, 19:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка