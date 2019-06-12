Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины



Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости постоянного международного присутствия в Крыму, сообщает



Так он прокомментировал сообщение о возможном визите на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Накануне представитель организации заявила о своем намерении посетить Крым, однако не стала называть конкретных сроков, объяснив это необходимостью подтверждения визита.



Климкин назвал сообщения о поездке Миятович "разводом" и добавил, что все визиты в Крым должны согласовываться с Киевом. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости постоянного международного присутствия в Крыму, сообщает РИА Новости Так он прокомментировал сообщение о возможном визите на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Накануне представитель организации заявила о своем намерении посетить Крым, однако не стала называть конкретных сроков, объяснив это необходимостью подтверждения визита.Климкин назвал сообщения о поездке Миятович "разводом" и добавил, что все визиты в Крым должны согласовываться с Киевом. "На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове", - написал министр в Facebook.



Он добавил, что Миятович в случае визита необходимо ощутить "атмосферу закрытости полуострова несвободы и увиедть собственными глазами преследования и аресты".



Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". ria.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: ОБСЕ, МИД, Крым — статья прочитана 111 раз Комментарии