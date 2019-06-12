Из-за допинга литовский байдарочник Евгений Шуклин лишен олимпийского серебра 🔊 Воспроизвести Евгений Шуклин



Международный олимпийский комитет (МОК) официально заявил, что по причине употребления допинга литовский байдарочник Евгений Шуклин лишается олимпийской серебряной медали.



Спортсмен, получивший серебро в 2012 году на дистанции в 200 метров, после нового допинг-теста лишился своей награды.



Литовский национальный олимпийский комитет должен исполнить решение МОК.



При повторном анализе допинг-тестов байдарочника был обнаружен дегидрометилтестостерон, который является одним из метаболитов метандиенона, входящего в группу стероидных анаболиков. Это вещество способствует увеличению сил, сокращению жира, росту мышечной массы.



Весомую государственную премия, получаемую ежемесячно ренту, а возможно и средства, потраченные на подготовку к олимпийским играм – все это Е. Шуклину придется вернуть.



Житель Висагинаса, завершивший спортивную карьеру два года назад, по предварительным подсчетам может лишиться почти 100 тыс. евро.



Сам спортсмен свою вину отрицает и утверждает, что за свою карьеру не употреблял допинг. Международный олимпийский комитет (МОК) официально заявил, что по причине употребления допинга литовский байдарочник Евгений Шуклин лишается олимпийской серебряной медали.Спортсмен, получивший серебро в 2012 году на дистанции в 200 метров, после нового допинг-теста лишился своей награды.Литовский национальный олимпийский комитет должен исполнить решение МОК.При повторном анализе допинг-тестов байдарочника был обнаружен дегидрометилтестостерон, который является одним из метаболитов метандиенона, входящего в группу стероидных анаболиков. Это вещество способствует увеличению сил, сокращению жира, росту мышечной массы.Весомую государственную премия, получаемую ежемесячно ренту, а возможно и средства, потраченные на подготовку к олимпийским играм – все это Е. Шуклину придется вернуть.Житель Висагинаса, завершивший спортивную карьеру два года назад, по предварительным подсчетам может лишиться почти 100 тыс. евро.Сам спортсмен свою вину отрицает и утверждает, что за свою карьеру не употреблял допинг. BNS Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: медаль, допинг, МОК, Шуклин География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии