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Из-за допинга литовский байдарочник Евгений Шуклин лишен олимпийского серебра
Международный олимпийский комитет (МОК) официально заявил, что по причине употребления допинга литовский байдарочник Евгений Шуклин лишается олимпийской серебряной медали.
Спортсмен, получивший серебро в 2012 году на дистанции в 200 метров, после нового допинг-теста лишился своей награды.
Литовский национальный олимпийский комитет должен исполнить решение МОК.
При повторном анализе допинг-тестов байдарочника был обнаружен дегидрометилтестостерон, который является одним из метаболитов метандиенона, входящего в группу стероидных анаболиков. Это вещество способствует увеличению сил, сокращению жира, росту мышечной массы.
Весомую государственную премия, получаемую ежемесячно ренту, а возможно и средства, потраченные на подготовку к олимпийским играм – все это Е. Шуклину придется вернуть.
Житель Висагинаса, завершивший спортивную карьеру два года назад, по предварительным подсчетам может лишиться почти 100 тыс. евро.
Сам спортсмен свою вину отрицает и утверждает, что за свою карьеру не употреблял допинг.
Категории: спорт, чп и криминал
География: Литва
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