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Из-за допинга литовский байдарочник Евгений Шуклин лишен олимпийского серебра

Евгений Шуклин


Международный олимпийский комитет (МОК) официально заявил, что по причине употребления допинга литовский байдарочник Евгений Шуклин лишается олимпийской серебряной медали.

Спортсмен, получивший серебро в 2012 году на дистанции в 200 метров, после нового допинг-теста лишился своей награды.

Литовский национальный олимпийский комитет должен исполнить решение МОК.

При повторном анализе допинг-тестов байдарочника был обнаружен дегидрометилтестостерон, который является одним из метаболитов метандиенона, входящего в группу стероидных анаболиков. Это вещество способствует увеличению сил, сокращению жира, росту мышечной массы.

Весомую государственную премия, получаемую ежемесячно ренту, а возможно и средства, потраченные на подготовку к олимпийским играм – все это Е. Шуклину придется вернуть.

Житель Висагинаса, завершивший спортивную карьеру два года назад, по предварительным подсчетам может лишиться почти 100 тыс. евро.

Сам спортсмен свою вину отрицает и утверждает, что за свою карьеру не употреблял допинг.
BNS
Категории: спорт, чп и криминал
Ключевые слова: медаль, допинг, МОК, Шуклин
География: Литва
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добавлена сегодня, 12 июня, 18:05

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