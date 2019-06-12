Макрон анонсировал переговоры с Путиным 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018. Архивное фото



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает



"Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО. Ей необходимо выстраивать (отношения. — Прим. ред.) только между Европой и Россией", — заявил Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости "Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО. Ей необходимо выстраивать (отношения. — Прим. ред.) только между Европой и Россией", — заявил Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS. Вместе с тем он отметил, что пока нет явного прогресса по Минским соглашениям по Донбассу, нельзя говорить о реформе G8, которая сократилась до "Большой семерки" в 2014 году. Несмотря на это, Европе "необходимо вести с Россией стратегический диалог" и "восстановить динамику (отношений. — Прим. ред.)", — сказал Макрон.



"Поэтому в ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7, чтобы восстановить ее (динамику. — Прим. ред )", — добавил президент.



Он не уточнил деталей. Между тем в японской Осаке 28-29 июня пройдет саммит G20.



Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.



Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Также неоднократно подчеркивала, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении России. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, санкции, Трамп, Макрон, давление — статья прочитана 173 раза Комментарии