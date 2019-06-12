Взгляд из Вены и Парижа: II Европейские игры в медиапространстве европейских столиц 🔊 Воспроизвести Фото: minsk2019.by







В столицах Австрии и Франции – Вене и Париже – состоялся ряд медиаактивнойстей, одной из главных тем которых стали приближающиеся II Европейские игры в Минске.



Мероприятия были ориентированы на представителей сфер спорта, политики, туризма, бизнеса, прессы и нацелены на продвижение грядущего мультиспортивного форума и Беларуси, сообщает



В эфире ведущего спортивного телеканала Австрии ORF Sport состоялась презентация команды, которая отправится на II Европейские игры. Планируется, что в Минске выступят известные мастера настольного тенниса из Альпийской республики Штефан Фегерль, Даниэль Хабесон, именитые представительницы гребли на байдарках и каноэ Виктория Шварц и Ана Роксана Лехаси. В составе австрийской делегации на Игры приедут более 50 спортсменов. Мероприятия были ориентированы на представителей сфер спорта, политики, туризма, бизнеса, прессы и нацелены на продвижение грядущего мультиспортивного форума и Беларуси, сообщает minsk2019.by В эфире ведущего спортивного телеканала Австрии ORF Sport состоялась презентация команды, которая отправится на II Европейские игры. Планируется, что в Минске выступят известные мастера настольного тенниса из Альпийской республики Штефан Фегерль, Даниэль Хабесон, именитые представительницы гребли на байдарках и каноэ Виктория Шварц и Ана Роксана Лехаси. В составе австрийской делегации на Игры приедут более 50 спортсменов. Фото: minsk2019.by



Порассуждав об их шансах на успех, впоследствии вектор беседы был направлен непосредственно на подготовку белорусской столицы к масштабному спортивному мероприятию и важность такого старта для всего европейского континента – одного из лидеров мирового олимпийского движения.



Фото: minsk2019.by



Начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Алексей Богданович в эфире австрийского телеканала подробно рассказал о возможности безвизового въезда в Беларусь во время мультиспортивного форума, об аренах, где пройдут соревнования, и которые уже не раз становились центрами крупных спортивных мероприятий. Он акцентировал внимание на том, что из спортивных объектов к предстоящим Играм был возведен только стадион по пляжному футболу, а остальные были уже готовы. Представитель Дирекции сообщил ряд интересных фактов о грядущих соревнованиях и их столице, о ходе продаж билетов и наиболее популярных среди болельщиков сессиях, а также пригласил австрийских любителей спорта посетить увлекательные соревнования в Минске, где всегда рады гостям.



В ток-шоу принял участие президент Австрийского олимпийского комитета Карл Штосс, генеральный секретарь этой организации Питер Меннел, а также спортсмены. Им были продемонстрированы медали мультиспортивного форума.



Фото: minsk2019.by



Впоследствии мероприятия по продвижению II Европейских игр и встречи с представителями прессы продолжились. Они были организованы при поддержке Австрийского олимпийского комитета с участием послов двух стран и получили широкое освещение в СМИ. Гостям было представлено промовидео о Беларуси, состоялось их знакомство с талисманом главного спортивного события года в Европе – лисенком Лесиком.



Фото: minsk2019.by



Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции оказал содействие в проведении ряда мероприятий по продвижению форума в Париже. Участие в них принял заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.











Порассуждав об их шансах на успех, впоследствии вектор беседы был направлен непосредственно на подготовку белорусской столицы к масштабному спортивному мероприятию и важность такого старта для всего европейского континента – одного из лидеров мирового олимпийского движения.Начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Алексей Богданович в эфире австрийского телеканала подробно рассказал о возможности безвизового въезда в Беларусь во время мультиспортивного форума, об аренах, где пройдут соревнования, и которые уже не раз становились центрами крупных спортивных мероприятий. Он акцентировал внимание на том, что из спортивных объектов к предстоящим Играм был возведен только стадион по пляжному футболу, а остальные были уже готовы. Представитель Дирекции сообщил ряд интересных фактов о грядущих соревнованиях и их столице, о ходе продаж билетов и наиболее популярных среди болельщиков сессиях, а также пригласил австрийских любителей спорта посетить увлекательные соревнования в Минске, где всегда рады гостям.В ток-шоу принял участие президент Австрийского олимпийского комитета Карл Штосс, генеральный секретарь этой организации Питер Меннел, а также спортсмены. Им были продемонстрированы медали мультиспортивного форума.Впоследствии мероприятия по продвижению II Европейских игр и встречи с представителями прессы продолжились. Они были организованы при поддержке Австрийского олимпийского комитета с участием послов двух стран и получили широкое освещение в СМИ. Гостям было представлено промовидео о Беларуси, состоялось их знакомство с талисманом главного спортивного события года в Европе – лисенком Лесиком.Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции оказал содействие в проведении ряда мероприятий по продвижению форума в Париже. Участие в них принял заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов. Категории: спорт Ключевые слова: II Европейские игры — статья прочитана 77 раз Комментарии