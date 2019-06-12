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Президент Украины назначил А. Абромавичюса на должность в оборонной отрасли
Новый президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил бывшего министра экономики Айвараса Абромавичюса членом совета наблюдателей государственного оборонного концерна "Укроборонпром".
Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.
В 2014-2016 годах А. Абромавичюс был министром экономики Украины. В феврале 2016 года он ушел в отставку, заявив, что группы интересов блокируют его реформы.
В ходе предвыборной кампании "Укроборонпром" оказался в центре внимания журналистских расследований в связи с коррупцией в оборонном секторе.
Ключевые слова: Зеленский, Абромавичюс, назначения
География: Украина
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