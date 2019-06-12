Президент Украины назначил А. Абромавичюса на должность в оборонной отрасли 🔊 Воспроизвести Айварас Абромавичюс



Новый президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил бывшего министра экономики Айвараса Абромавичюса членом совета наблюдателей государственного оборонного концерна "Укроборонпром".



Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.



В 2014-2016 годах А. Абромавичюс был министром экономики Украины. В феврале 2016 года он ушел в отставку, заявив, что группы интересов блокируют его реформы.



В ходе предвыборной кампании "Укроборонпром" оказался в центре внимания журналистских расследований в связи с коррупцией в оборонном секторе. Новый президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил бывшего министра экономики Айвараса Абромавичюса членом совета наблюдателей государственного оборонного концерна "Укроборонпром".Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.В 2014-2016 годах А. Абромавичюс был министром экономики Украины. В феврале 2016 года он ушел в отставку, заявив, что группы интересов блокируют его реформы.В ходе предвыборной кампании "Укроборонпром" оказался в центре внимания журналистских расследований в связи с коррупцией в оборонном секторе. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Зеленский, Абромавичюс, назначения География: Украина — статья прочитана 162 раза Комментарии