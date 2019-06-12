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Расширение полигонов: Кабмин разрешил вырубку лесов в Швянченском и Йонавском районах
В среду литовский кабинет министров разрешил вырубку лесов в Швянченском и Йонавском районах в рамках расширения военных полигонов в Пабраде и Гайжюнай.
Правительственное постановление предусматривает, что принадлежащие Пабрадскому полигону 191,15 гектара государственного леса могут использоваться иным образом. Это позволяет вырубку.
На Гайжюнском полигоне можно изменить назначение 43,95 гектара государственного леса.
Министерство обороны утверждает, что будет вырублена часть этих лесных участков, что необходимо для прокладки новых дорог и строительства военной инфраструктуры.
Точная площадь вырубаемого леса не называется, но при расширении полигонов министерство обещает учесть требования охраны окружающей среды.
В справке министерства говорится, что на территориях лесных участков не может проходить полноценная подготовка литовской армии и союзников, нельзя развивать инфраструктуру.
Председательствовавший на заседании Кабмина министр энергетики Жигимантас Вайчюнас выразил надежду на то, что после вырубки лесных участков традиционно будут засажены участки в других местах.
Категории: чп и криминал, общество, политика
География: Литва
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