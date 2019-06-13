В литовский Реестр мировой памяти внесены рукописи Виленского гаона и С. Даукантаса 🔊 Воспроизвести



В литовский национальный Реестр мировой памяти внесены рукописи известного раввина, мыслителя и общественного деятеля Виленского гаона и литовского писателя и просветителя Симонаса Даукантаса, сообщила в среду Национальная библиотека им. Мартанаса Мажвидаса.



Рукописи жившего в XVIII веке Элияху бен Шломо Залмана, называемого Виленским гаоном, – это коллекция различных работ, опубликованных в 1799–1940 годах в различных странах и городах Европы. В ней есть также и несколько редких мировых изданий, почти все они находятся в единственном экземпляре в Литве.



Он является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.



Он утверждал, что желая понять иудаизм, необходимо разбираться в математики, астрономии, географии, зоологии, ботанике, языкознании, написал десятки трактатов и стал основоположником современного иудаизма.



Второй объект документального наследия – одиннадцать рукописей жившего в IX веке литовского историка, писателя, фольклориста и просветителя С. Даукантаса, которые были написаны с 1831 по 1858 годы и охватывают важнейшие сферы деятельности С. Даукантаса: историографию, переводы древних и новых авторов, лексикографию.



Эти 11 рукописей создавались в течении почти 30 лет, поэтому отражают наиболее зрелый и творческий этап жизни С. Даукантаса. В литовский национальный Реестр мировой памяти внесены рукописи известного раввина, мыслителя и общественного деятеля Виленского гаона и литовского писателя и просветителя Симонаса Даукантаса, сообщила в среду Национальная библиотека им. Мартанаса Мажвидаса.Рукописи жившего в XVIII веке Элияху бен Шломо Залмана, называемого Виленским гаоном, – это коллекция различных работ, опубликованных в 1799–1940 годах в различных странах и городах Европы. В ней есть также и несколько редких мировых изданий, почти все они находятся в единственном экземпляре в Литве.Он является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.Он утверждал, что желая понять иудаизм, необходимо разбираться в математики, астрономии, географии, зоологии, ботанике, языкознании, написал десятки трактатов и стал основоположником современного иудаизма.Второй объект документального наследия – одиннадцать рукописей жившего в IX веке литовского историка, писателя, фольклориста и просветителя С. Даукантаса, которые были написаны с 1831 по 1858 годы и охватывают важнейшие сферы деятельности С. Даукантаса: историографию, переводы древних и новых авторов, лексикографию.Эти 11 рукописей создавались в течении почти 30 лет, поэтому отражают наиболее зрелый и творческий этап жизни С. Даукантаса. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: наследие, Гаон, рукописи — статья прочитана 175 раз Комментарии