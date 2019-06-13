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В литовский Реестр мировой памяти внесены рукописи Виленского гаона и С. Даукантаса
В литовский национальный Реестр мировой памяти внесены рукописи известного раввина, мыслителя и общественного деятеля Виленского гаона и литовского писателя и просветителя Симонаса Даукантаса, сообщила в среду Национальная библиотека им. Мартанаса Мажвидаса.
Рукописи жившего в XVIII веке Элияху бен Шломо Залмана, называемого Виленским гаоном, – это коллекция различных работ, опубликованных в 1799–1940 годах в различных странах и городах Европы. В ней есть также и несколько редких мировых изданий, почти все они находятся в единственном экземпляре в Литве.
Он является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.
Он утверждал, что желая понять иудаизм, необходимо разбираться в математики, астрономии, географии, зоологии, ботанике, языкознании, написал десятки трактатов и стал основоположником современного иудаизма.
Второй объект документального наследия – одиннадцать рукописей жившего в IX веке литовского историка, писателя, фольклориста и просветителя С. Даукантаса, которые были написаны с 1831 по 1858 годы и охватывают важнейшие сферы деятельности С. Даукантаса: историографию, переводы древних и новых авторов, лексикографию.
Эти 11 рукописей создавались в течении почти 30 лет, поэтому отражают наиболее зрелый и творческий этап жизни С. Даукантаса.
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