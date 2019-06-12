Укусил клещ? Не паникуйте, вместо этого сделайте анализ крови 🔊 Воспроизвести







Анализ на клещевой энцефалит и болезнь Лайма делается через 2-5 недель после укуса клеща – это зависит от инфекции. Качественный анализ вам могут сделать в лаборатории MEDICINA PRACTICA, чье отделение уже открыло свои двери и в Висагинасе, в помещении Седулинского медицинского центра по адресу ул. Тарибу 6-32.



Клещи поджидают своих жертв уже не только в лесах, но и в городах. Показатели заболеваемости переносимыми ими болезнями в нашей стране являются одними из самых высоких в Европе. И все же в случае укуса клеща не стоит поддаваться панике – после его извлечения необходимо следить за своим самочувствием в течение 2-4 недель, а анализ крови позволит определить наличие либо отсутствие болезни. Если не удалось избежать ее появления, потребуется терпение и соответствующее лечение. Клещи поджидают своих жертв уже не только в лесах, но и в городах. Показатели заболеваемости переносимыми ими болезнями в нашей стране являются одними из самых высоких в Европе. И все же в случае укуса клеща не стоит поддаваться панике – после его извлечения необходимо следить за своим самочувствием в течение 2-4 недель, а анализ крови позволит определить наличие либо отсутствие болезни. Если не удалось избежать ее появления, потребуется терпение и соответствующее лечение. Анализ крови можно делать и при отсутствии симптомов болезни не ранее, чем через 2 недели после укуса клеща. Организм зараженного человека начинает вырабатывать антитела к соответствующим клещами переносимым болезням, которые можно обнаружить в образце крови.



К примеру, острую форму болезни Лайма (боррелиоза) позволяют диагностировать антитела класса IgM, обнаруженные в анализе крови через 3 недели после возможного заражения. Если результат анализа отрицательный, его следует повторить через неделю. Хроническое заболевание можно диагностировать путем выявления антител класса IgG к болезни Лайма через 4-5 недель после укуса. После перенесенной болезни повышенное содержание этих антител может сохраняться более года.



На острую форму клещевого энцефалита указывает повышенное содержание антител класса IgM к этому заболеванию через 2 недели после укуса. На хроническую форму – наличие антител класса IgG через 3-4 недели после возможного заражения.



Следует отметить, что некоторые люди могут переболеть клещевым энцефалитом незаметно для себя. Поэтому перед тем, как делать прививку от этого заболевания, следует сделать лабораторный анализ. Если выяснится, что организм сумел преодолеть клещевой энцефалит без последствий, прививка не требуется – выработанный иммунитет остается на всю жизнь.



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Акция действует до 31 июля. Категории: в странах Балтии, здоровье Ключевые слова: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, MEDICINA PRACTICA География: Литва, Висагинас — статья прочитана 157 раз Комментарии