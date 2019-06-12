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Борис Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС к 31 октября
Кандидат на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон объявил о старте своей предвыборной кампании и пообещал, что страна покинет Евросоюз к 31 октября.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.
По словам Джонсона, экономика в Великобритании растёт быстрее, чем в других странах Евросоюза, после референдума о брексите.
«После трёх лет и двух пропущенных дедлайнов мы должны покинуть (ЕС) к 31 октября», — заявил Джонсон.
Ранее представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что избрание нового премьер-министра Великобритании не изменит ситуацию с договором о выходе страны из ЕС.
russian.rt.com
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