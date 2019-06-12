Борис Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС к 31 октября 🔊 Воспроизвести Reuters



Кандидат на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон объявил о старте своей предвыборной кампании и пообещал, что страна покинет Евросоюз к 31 октября.



Об этом сообщает



По словам Джонсона, экономика в Великобритании растёт быстрее, чем в других странах Евросоюза, после референдума о брексите.



«После трёх лет и двух пропущенных дедлайнов мы должны покинуть (ЕС) к 31 октября», — заявил Джонсон.



Ранее представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что избрание нового премьер-министра Великобритании не изменит ситуацию с договором о выходе страны из ЕС. Кандидат на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон объявил о старте своей предвыборной кампании и пообещал, что страна покинет Евросоюз к 31 октября.Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.По словам Джонсона, экономика в Великобритании растёт быстрее, чем в других странах Евросоюза, после референдума о брексите.«После трёх лет и двух пропущенных дедлайнов мы должны покинуть (ЕС) к 31 октября», — заявил Джонсон.Ранее представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что избрание нового премьер-министра Великобритании не изменит ситуацию с договором о выходе страны из ЕС. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 159 раз Комментарии