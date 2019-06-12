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Источник: постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму

РИА Новости


Подготовительный комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал решение о продлении пакета санкций по Крыму и Севастополю, сообщает RT.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.

«Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю», — заявил он.

Источник отметил, что в повестке был пункт без обсуждения, согласовано решение использовать письменную процедуру принятия.

Отмечается, что решение направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.

Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 заявил, что возможное продление санкций не влияет на тот поступательный тренд, который уже существует в городе.
russian.rt.com
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: санкции, ЕС, Крым
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добавлена сегодня, 12 июня, 13:25

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