Источник: постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Подготовительный комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал решение о продлении пакета санкций по Крыму и Севастополю, сообщает



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.



«Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю», — заявил он.



Источник отметил, что в повестке был пункт без обсуждения, согласовано решение использовать письменную процедуру принятия.



Отмечается, что решение направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.



Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 заявил, что возможное продление санкций не влияет на тот поступательный тренд, который уже существует в городе. Подготовительный комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал решение о продлении пакета санкций по Крыму и Севастополю, сообщает RT Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.«Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю», — заявил он.Источник отметил, что в повестке был пункт без обсуждения, согласовано решение использовать письменную процедуру принятия.Отмечается, что решение направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 заявил, что возможное продление санкций не влияет на тот поступательный тренд, который уже существует в городе. russian.rt.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: санкции, ЕС, Крым — статья прочитана 156 раз Комментарии