|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Источник: постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму
Подготовительный комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал решение о продлении пакета санкций по Крыму и Севастополю, сообщает RT.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.
«Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю», — заявил он.
Источник отметил, что в повестке был пункт без обсуждения, согласовано решение использовать письменную процедуру принятия.
Отмечается, что решение направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.
Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 заявил, что возможное продление санкций не влияет на тот поступательный тренд, который уже существует в городе.
russian.rt.com
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|