Королева Великобритании поздравила россиян с праздником 🔊 Воспроизвести Reuters



Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России, пишет



Об этом сообщает посольство Великобритании в России на своей странице в Facebook.



«С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России», — говорится в поздравлении.



Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Армении Армен Саркисян и президент Белоруссии Александр Лукашенко направили поздравительные послания российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.



Также поздравления отправили лидеры КНДР и Ирана. Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России, пишет RT Об этом сообщает посольство Великобритании в России на своей странице в Facebook.«С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России», — говорится в поздравлении.Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Армении Армен Саркисян и президент Белоруссии Александр Лукашенко направили поздравительные послания российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.Также поздравления отправили лидеры КНДР и Ирана. russian.rt.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, поздравление, королева — статья прочитана 154 раза Комментарии