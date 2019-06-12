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Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

Reuters


Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России, пишет RT.

Об этом сообщает посольство Великобритании в России на своей странице в Facebook.

«С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России», — говорится в поздравлении.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Армении Армен Саркисян и президент Белоруссии Александр Лукашенко направили поздравительные послания российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.

Также поздравления отправили лидеры КНДР и Ирана.
russian.rt.com
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: Россия, поздравление, королева
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добавлена сегодня, 12 июня, 13:20

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