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Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России, пишет RT.
Об этом сообщает посольство Великобритании в России на своей странице в Facebook.
«С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России», — говорится в поздравлении.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Армении Армен Саркисян и президент Белоруссии Александр Лукашенко направили поздравительные послания российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.
Также поздравления отправили лидеры КНДР и Ирана.
russian.rt.com
Ключевые слова: Россия, поздравление, королева
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