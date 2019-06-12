Белорусские «Воробушки» в Клайпеде 🔊 Воспроизвести







Два детских белорусских фольклорных коллектива «Колыханка» и «Верабейки» (в переводе с белорусского языка «Колыбельная» и «Воробушки») недавно посетили побережье Балтийского моря - город Клайпеду.



Дети приехали из самого центра сухопутной Беларуси - из Минской области. И конечно, их главная мечта - увидеть море, попробовать на вкус морскую воду, проверить: а на самом деле она солёная? Их мечта осуществилась в первый же день. Но приехали они не только для этого.



В Клайпеде уже не один год действует ассоциация фольклора «Вечора» под руководством Марии Серебряковой, которая организуют семинары для всех любителей этно-фольклора. На семинар «Наследие моих предков» и приехали эти фольклорные коллективы.



Проходил семинар в прогимназии им. М. Горького. От всех принявших в нём участие большое спасибо администрации прогимназии, и в первую очередь - директору Ирине Наркевичене, за помощь в организации и содействие. На этот раз для участия в семинаре приехали гости из Беларуси самой высшей квалификации. Дети приехали из самого центра сухопутной Беларуси - из Минской области. И конечно, их главная мечта - увидеть море, попробовать на вкус морскую воду, проверить: а на самом деле она солёная? Их мечта осуществилась в первый же день. Но приехали они не только для этого.В Клайпеде уже не один год действует ассоциация фольклора «Вечора» под руководством Марии Серебряковой, которая организуют семинары для всех любителей этно-фольклора. На семинар «Наследие моих предков» и приехали эти фольклорные коллективы.Проходил семинар в прогимназии им. М. Горького. От всех принявших в нём участие большое спасибо администрации прогимназии, и в первую очередь - директору Ирине Наркевичене, за помощь в организации и содействие. На этот раз для участия в семинаре приехали гости из Беларуси самой высшей квалификации.











Сергей Выскварка – известнейший собиратель, исследователь и популяризатор белорусской народной танцевальной культуры, этнохореограф, этнопедагог, художественный руководитель образцового фольклорного танцевального коллектива «Верабейки» Центра культуры города Любань Минской области. «Верабейки» - танцевальный ансамбль и вместе с вокальным ансамблем «Колыханка» хорошо дополняли друг друга во время совместных выступлений.



Самыми активными участниками семинара стали члены белорусской общины "Крыница". Они пришли пообщаться с земляками, услышать родной белорусский язык и разучить белорусские народные танцы под руководством таких профессионалов. Многие из пришедших на семинар - участники недавно образованного при белорусской общине ансамбля бытовых белорусских танцев. И где им ещё учиться и совершенствовать свои навыки, если не здесь?



Для гостей из Беларуси эти три дня оказались очень насыщенными. Сразу же после окончания семинара их пригласили принять участие в концерте, организованного объединением «ChooseKlaipeda». Это мероприятие было организовано в поддержку Клайпеды на выборах как молодёжной столицы Европы в 2021 году.











После концерта члены общины «Крыница» пригласили юных артистов на совместный ужин, который состоялся в трапезной Покрово-Никольского храма. Пообщались в душевной обстановке, ещё раз послушали белорусские народные песни, обменялись подарками. А в конце артистов попросили выступить с небольшим концертом перед гостями прихода Покрово-Никольского храма: шесть многодетных семей (всего 26 человек) из Вильнюса гостят тут с программой летнего лагеря «Я и дельфины».



Очень насыщенный день получился у молодых артистов. Но на этом их выступления не закончились. На следующий день в Клайпеде проходили мероприятия, посвящённые Олимпийскому дню в Литве. Одним из них было представление фотовыставка "Беларусь спортивная" с анонсом предстоящих в скором будущем в Минске 2-х Европейских игр.







По просьбе Почётного консула Республики Беларусь Николая Логвина, «Верабейки» и «Колыханка» приняли в этом самое активное участия - привлекали внимание публики своими песнями, общались с участниками и гостями праздника, раздавали рекламный материал, приглашали посетить Беларусь. Ведь целый месяц Беларусь можно посетить без визы купив билет на соревнования. Они обращали на себя внимание своими яркими национальными костюмами так, что с ними захотели сфотографироваться не только мэр города Витаутас Грубляускас, но и члены делегации из Японии. Я уверена, что с такой поддержкой 2-е Европейские игры в Минске пройдут самым наилучшим образом.



Фото - Владимир Беглик



Лариса Рыжкова руководит фольклорным ансамблем «Колыханка» уже 30 лет. Раньше она вела на телевидении детскую передачу под названием «Калыханка», а когда программе понадобились народные песни, с экспедицией объездила самые дальние уголки Беларуси и решила создать ансамбль под таким же названием. Они выпустили свой диск. И об их профессионализме говорит тот факт, что на одной сцене выступали с Вячеславом Бутусовым из «Наутилуса Помпилиуса».Сергей Выскварка – известнейший собиратель, исследователь и популяризатор белорусской народной танцевальной культуры, этнохореограф, этнопедагог, художественный руководитель образцового фольклорного танцевального коллектива «Верабейки» Центра культуры города Любань Минской области. «Верабейки» - танцевальный ансамбль и вместе с вокальным ансамблем «Колыханка» хорошо дополняли друг друга во время совместных выступлений.Самыми активными участниками семинара стали члены белорусской общины "Крыница". Они пришли пообщаться с земляками, услышать родной белорусский язык и разучить белорусские народные танцы под руководством таких профессионалов. Многие из пришедших на семинар - участники недавно образованного при белорусской общине ансамбля бытовых белорусских танцев. И где им ещё учиться и совершенствовать свои навыки, если не здесь?Для гостей из Беларуси эти три дня оказались очень насыщенными. Сразу же после окончания семинара их пригласили принять участие в концерте, организованного объединением «ChooseKlaipeda». Это мероприятие было организовано в поддержку Клайпеды на выборах как молодёжной столицы Европы в 2021 году.После концерта члены общины «Крыница» пригласили юных артистов на совместный ужин, который состоялся в трапезной Покрово-Никольского храма. Пообщались в душевной обстановке, ещё раз послушали белорусские народные песни, обменялись подарками. А в конце артистов попросили выступить с небольшим концертом перед гостями прихода Покрово-Никольского храма: шесть многодетных семей (всего 26 человек) из Вильнюса гостят тут с программой летнего лагеря «Я и дельфины».Очень насыщенный день получился у молодых артистов. Но на этом их выступления не закончились. На следующий день в Клайпеде проходили мероприятия, посвящённые Олимпийскому дню в Литве. Одним из них было представление фотовыставка "Беларусь спортивная" с анонсом предстоящих в скором будущем в Минске 2-х Европейских игр.По просьбе Почётного консула Республики Беларусь Николая Логвина, «Верабейки» и «Колыханка» приняли в этом самое активное участия - привлекали внимание публики своими песнями, общались с участниками и гостями праздника, раздавали рекламный материал, приглашали посетить Беларусь. Ведь целый месяц Беларусь можно посетить без визы купив билет на соревнования. Они обращали на себя внимание своими яркими национальными костюмами так, что с ними захотели сфотографироваться не только мэр города Витаутас Грубляускас, но и члены делегации из Японии. Я уверена, что с такой поддержкой 2-е Европейские игры в Минске пройдут самым наилучшим образом. Наталия ДОМНЕНКО , специально для «Обзора» Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Колыханка», «Верабейки», Любань, Мария Серебряков, «Вечора», ассоциация фольклора География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 69 раз Комментарии