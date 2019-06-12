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Трамп пригрозил ввести пошлины на вино из Франции

Американский президент Дональд Трамп


При этом американский лидер Дональд Трамп признал, что французское вино – отличного качества, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвами нечестной конкуренции, сообщило L’Obs в понедельник, 10 июня.

"Франция облагает вина большим налогом, а мы за французское вино берем совсем немного", –отметил Трамп.

При этом американский лидер признал, что французское вино – отличного качества.

Американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.

Трамп уже подготовил для ЕС пошлины на $11 миллиардов.

Напомним, торговые отношения между США и Евросоюзом ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин 25% на сталь и 10% на алюминий. Для ЕС, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня.
korrespondent.net
Категории: экономика, спорт, в мире
Ключевые слова: ЕС, Франция, вино, Трамп, пошлины
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добавлена сегодня, 12 июня, 12:06

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