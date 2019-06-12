Трамп пригрозил ввести пошлины на вино из Франции 🔊 Воспроизвести Американский президент Дональд Трамп



При этом американский лидер Дональд Трамп признал, что французское вино – отличного качества, сообщает



Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвами нечестной конкуренции, сообщило L’Obs в понедельник, 10 июня.



"Франция облагает вина большим налогом, а мы за французское вино берем совсем немного", –отметил Трамп.



При этом американский лидер признал, что французское вино – отличного качества.



Американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.



Трамп уже подготовил для ЕС пошлины на $11 миллиардов.



Напомним, торговые отношения между США и Евросоюзом ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин 25% на сталь и 10% на алюминий. Для ЕС, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня. При этом американский лидер Дональд Трамп признал, что французское вино – отличного качества, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвами нечестной конкуренции, сообщило L’Obs в понедельник, 10 июня."Франция облагает вина большим налогом, а мы за французское вино берем совсем немного", –отметил Трамп.При этом американский лидер признал, что французское вино – отличного качества.Американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.Трамп уже подготовил для ЕС пошлины на $11 миллиардов.Напомним, торговые отношения между США и Евросоюзом ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин 25% на сталь и 10% на алюминий. Для ЕС, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня. korrespondent.net Категории: экономика, спорт, в мире Ключевые слова: ЕС, Франция, вино, Трамп, пошлины — статья прочитана 94 раза Комментарии