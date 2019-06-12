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Трамп пригрозил ввести пошлины на вино из Франции
При этом американский лидер Дональд Трамп признал, что французское вино – отличного качества, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ.
Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвами нечестной конкуренции, сообщило L’Obs в понедельник, 10 июня.
"Франция облагает вина большим налогом, а мы за французское вино берем совсем немного", –отметил Трамп.
При этом американский лидер признал, что французское вино – отличного качества.
Американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.
Трамп уже подготовил для ЕС пошлины на $11 миллиардов.
Напомним, торговые отношения между США и Евросоюзом ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин 25% на сталь и 10% на алюминий. Для ЕС, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня.
korrespondent.net
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