Конгресс США может разрешить поставлять Украине ракеты «земля-воздух» 🔊 Воспроизвести



Хотя у пророссийских сепаратистов на востоке страны нет истребителей, такой шаг станет сигналом Кремлю о позиции Конгресса в отношении конфликта в Украине, сообщает



В прошлом году, после нескольких лет внутренних дебатов, которые начались еще до прихода его администрации, президент Дональд Трамп начал поставлять Украине современные противотанковые ракеты Javelin.



Тогда некоторые выражали опасения, что этим шагом США настроят против себя Москву.



Теперь американские законодатели хотят вновь повысить ставки, приняв закон, разрешающий поставлять Киеву ракеты «земля-воздух». Хотя у пророссийских сепаратистов на востоке страны нет истребителей, такой шаг станет сигналом Кремлю о позиции Конгресса в отношении конфликта в Украине, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ В прошлом году, после нескольких лет внутренних дебатов, которые начались еще до прихода его администрации, президент Дональд Трамп начал поставлять Украине современные противотанковые ракеты Javelin.Тогда некоторые выражали опасения, что этим шагом США настроят против себя Москву.Теперь американские законодатели хотят вновь повысить ставки, приняв закон, разрешающий поставлять Киеву ракеты «земля-воздух». Эти усилия приняли форму поправки к закону о финансировании министерства обороны. Поправка исключает действующее положение, запрещающее продажу таких ракет, называемых переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).



Инициаторами поправки стали два ведущих законодателя комитета Палаты представителей по международным делам – демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол. Ожидается, что она будет принята быстро, но это не означает, что поставки оружия начнутся сразу же.



Окончательное решение должно быть утверждено многими правительственными ведомствами, включая министерство обороны.



Более того, применение украинских ракет «земля-воздух» пока ограничено. У поддерживаемых Россией сепаратистов нет истребителей, и если Россия направит свои самолеты в Украину, это подорвет заявления Москвы о том, что она не вмешивается в конфликт.



Тем не менее, такой шаг станет четким сигналом Кремлю о позиции Конгресса в отношении войны в Украине. По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, это логичный следующий шаг после решения США поставлять ракеты Javelin украинским вооруженным силам.



«Не думаю, что это породит больше проблем, чем появление ракет Javelin», – заявил Пайфер, который сегодня является научным сотрудником Института международных исследований Фримана–Спогли при Стэнфордском университете.



«Мы не говорим о поставках Украине истребителей F-35 или танков М-1», – добавил эксперт в беседе с Радио Свободная Европа/Радио Свобода.



Пентагон пока не отреагировал на просьбу прокомментировать возможные поставки ракет.



Один американский дипломат, работавший над украинской тематикой, в беседе с Радио Свободная Европа/Радио Свобода не придал большого значения поправке, заявив на условиях анонимности, чтобы она просто устраняет «произвольное ограничение, которого нет в отношении большинства стран».



Инициатива является частью более широких усилий Конгресса по усилению военной поддержки Украины. Два отдельных законопроекта, которые находятся на рассмотрении в Палате представителей и Сенате, предусматривают оказание Украине ежегодной военной помощи в размере до 300 миллионов долларов – больше, чем в предыдущие годы.



С 2014 года Украина получила от США помощь на общую сумму более 3 миллиардов долларов, но только часть этой помощи относилась к сфере безопасности.



Законопроект Палаты представителей впервые призывает поставлять Украине противокорабельные ракеты и вооружение береговой обороны – в ответ на ноябрьский инцидент, когда российские военные корабли захватили три украинских судна и 24 моряка в Керченском проливе вблизи Крымского полуострова.



Пайфер отметил, что для ПЗРК также не найдется немедленного боевого применения, поскольку российские военные самолеты не использовались в конфликте. Однако обе стороны конфликта широко используют беспилотники.



Когда Вашингтон согласился поставить Украине ракеты Javelin, Москва отреагировала на это с возмущением. Однако после того как 210 ракет и 37 пусковых установок прибыли в эту страну в апреле 2018 года, комментариев российских официальных лиц по этому поводу было немного.



Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что комплексы Javelin хранятся в безопасном месте вдали от линии фронта. golos-ameriki.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, вооружение, поставки, ПЗРК География: Украина — статья прочитана 58 раз Комментарии