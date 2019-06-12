Загрузка... Молодые либералы Швеции выступили за некрофилию и инцест 🔊 Воспроизвести Фото: GLOBAL LOOK PRESS



Предложение изменить закон было высказано на общем собрании объединения LUF, сообщает



«Мы — молодежная организация, и должны думать на шаг вперед, - цитируют шведская Aftonbladet слова Сесилии Йонссон, председателя стокгольмского отделения молодых либералов, которая объясняет требование о легализации таких форм взаимоотношений, как инцест и некрофилия. - Я понимаю, что это может показаться необычным и отвратительным, но закон не может исходить из того, что это ”отвратительно”». Упомянула Сесилия и о скептическом отношении к моральным устоям в целом.



На своем очередном собрании LUF предложил узаконить близкие отношения между братьями/сестрами, если им исполнилось 15 лет и они пришли к взаимному согласию относительно своих намерений. Кроме того, во имя торжества личных свобод, юные либералы требуют предоставить людям возможность полностью распоряжаться своим телом и после смерти. То есть, гражданин должен иметь право оставить письменное завещание с изъявлением согласия на секс с его трупом после смерти (точно так же, как человек дает соглашается на трансплантацию органов или использование своих останков в научных целях). Сейчас данная свобода автоматически ограничивается статьями раздела о запрещении актов некрофилии. Предложение изменить закон было высказано на общем собрании объединения LUF, сообщает КП «Мы — молодежная организация, и должны думать на шаг вперед, - цитируют шведская Aftonbladet слова Сесилии Йонссон, председателя стокгольмского отделения молодых либералов, которая объясняет требование о легализации таких форм взаимоотношений, как инцест и некрофилия. - Я понимаю, что это может показаться необычным и отвратительным, но закон не может исходить из того, что это ”отвратительно”». Упомянула Сесилия и о скептическом отношении к моральным устоям в целом.На своем очередном собрании LUF предложил узаконить близкие отношения между братьями/сестрами, если им исполнилось 15 лет и они пришли к взаимному согласию относительно своих намерений. Кроме того, во имя торжества личных свобод, юные либералы требуют предоставить людям возможность полностью распоряжаться своим телом и после смерти. То есть, гражданин должен иметь право оставить письменное завещание с изъявлением согласия на секс с его трупом после смерти (точно так же, как человек дает соглашается на трансплантацию органов или использование своих останков в научных целях). Сейчас данная свобода автоматически ограничивается статьями раздела о запрещении актов некрофилии. Если эпатажное заявление LUF было направлено на приобретение большей популярности, то его инициаторы слегка просчитались: пока шведское общество в целом явно не дозрело до столь экстремальных законов и прямо-таки патриархально ужаснулось. Даже взрослые либералы тотчас открестились от предложений своей «молодежки», заявив, что полностью от него дистанцируются. «Инцест должен оставаться незаконным, - заявил спикер Адам Альфредссон. - И мы полагаем, что использование мертвого тела надо оставить под запретом».



Любопытную отповедь Сесилии Йонссон со товарищи дал представитель молодых христианских демократов (KDU) Линус Рен. «Они думают, что освобождаясь от традиций, норм и морали, будут счастливее. На самом деле все иначе. Прощально маша платочками морали они тем самым прощаются и с защитой наших свобод. Ведь это именно наша мораль говорит, что нельзя убивать, воровать, насиловать или унижать людей. Именно согласно моральным нормам мы в Швеции не угрожаем друг другу, не ходим голыми по улицам и считаем, что все люди равноценны».



LUF пока не сложил оружия и «упорствует во грехе», но похоже, сейчас дискуссия начинает принимать новое направление — а на чем, собственно, базировать законы, если не на традициях и морали? Загрузка... spb.kp.ru Категории: общество, в Европе Ключевые слова: легализация, Швеция, либералы, инцест, некрофилия — статья прочитана 167 раз Комментарии