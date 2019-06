Экономика Литвы: цифры и факты

Торговая сеть Rimi планирует открыть интернет-магазины в Балтийских странах до 2020 года, сообщил директор по маркетингу и развитию бизнеса Rimi Baltic Густав Фернстром.



"Во всех трех Балтийских странах мы начнем электронную торговлю до 2020 года, в одной из стран, скорее всего, запустим интернет-магазин еще в конце этого года (...) Опыт нашей компании в Швеции свидетельствует, что это очень ожидаемая услуга, особенно актуальная для семей и людей, которым трудно найти время для похода в магазин", – сказал в интервью литовской деловой газете Verslo zinios Г. Фернстром.



В ответ на вопрос о прибыльности электронной торговли на мелких рынках, например, в Литве, он сказал, что верит в такую возможность: "Я искренне в это верю. Мы это делаем, у нас есть честолюбивая цель развивать прибыльный бизнес".

В мае BNS сообщало, что в прошлом году, второй год подряд, Rimi Lietuva работала убыточно – по данным аудита ее чистые убытки достигали 2,995 млн евро и были на 6,4% больше, чем в 2017 году, когда они составляли 2,814 млн евро, говорится в отчете компании о деятельности в 2018 году, предоставленном Реестровому центру.



Руководитель Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс тогда сказал BNS, что ухудшение показателя чистой прибыли определено интенсивной подготовкой к будущему расширению, именно к электронной торговле, а также ростом затрат на заработные платы.



100% акций Rimi Lietuva принадлежат Rimi Baltic, контролируемой шведской компании ICA Gruppen.



Сейчас в Литве действуют интернет-магазины Barbora (принадлежит Maxima grupe) и Assorti.



Компания Atsinaujinancios energetikos investicijos фонда Energy and Infrastructure SME Fund, принадлежащего инвесткомпании Lords LB Asset Management, договорилась с французским фондом Eiffel Energy Transition Fund о продаже обычных облигаций компании более чем на 30 млн евро.



Привлеченные средства Atsinaujinanсios energetikos investicijos направит в строительство 66 парков установок по производству солнечной электроэнергии в Польше. Мощность каждого парка составит до 1 мегаватт, а общая мощность проекта достигнет 55 мегаватт, говорится в сообщении Lords LB Asset Management.



"Финансирование строительства всегда было существенной частью этого проекта. Мы вели переговоры с несколькими возможными партнерами и рады подписанию договора о облигациях с Eiffel Energy Transition Fund. Их опыт и наработки в сфере возобновляемой энергетики особенно ценны в развитии этого проекта солнечных электростанций", – отметил в пресс-релизе управляющий Energy and Infrastructure SME Fund Домас Качинскас.



Он отметил, что проект под Варшавой компания планирует завершить к середине 2020 года.



Eiffel Energy Transition Fund – фонд десятилетних инвестиций, предназначенный для институционных инвесторов. Фонд финансируют Европейский инвестбанк, французское агентство ADEME и прочие европейские институационные инвесторы. Eiffel Energy Transition Fund принадлежит компании по управлению инвестициями Eiffel Investment Group, владеющей инвестпорфелем в 1,6 млрд евро.



Energy and Infrastructure SME Fund инвестирует в проекты возобновляемой энергетики, в проекты партнерства частного и общественного секторов. Фонд стремиться привлечь до 70 млн евро капитала.



В январе-мае этого года грузооборот За Клайпедского морского порта составил 19,77 млн тонн – на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года.



За год наиболее значительно выросли погрузки сыпучих и генеральных грузов соответственно на 13,5% до 8,73 млн тонн и на 13,3% до 6,9 млн тонн, сообщил порт предварительные данные.



В этом году погрузки жидких грузов сократились на 6,9% до 4,435 млн тонн.



Только в мае порт перевалил 3,93 млн тонн грузов – на 1,6% больше, чем в мае 2018 года.



За пять месяцев в порт прибыли 2057 судов – на 203 судна больше, чем за тот же период прошлого года.