СМИ: Демпартия Молдавии убеждает США, что за кризисом в стране стоит Россия 🔊 Воспроизвести



Депутаты Демократической партии Молдавии (ДМП) через связи в диппредставительстве страны в США пытаются убедить Вашингтон, что в кризисной ситуации в стране виновата Россия. Об этом сообщает



По предварительным данным, соответствующее послание депутаты распространили среди политиков, однако, по их словам, письмо не является официальным документом.



Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о тайной сделке, предложенной России молдавскими демократами. Депутаты Демократической партии Молдавии (ДМП) через связи в диппредставительстве страны в США пытаются убедить Вашингтон, что в кризисной ситуации в стране виновата Россия. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал TV8.По предварительным данным, соответствующее послание депутаты распространили среди политиков, однако, по их словам, письмо не является официальным документом.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о тайной сделке, предложенной России молдавскими демократами. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, парламент, выборы, Молдова, противостояние — статья прочитана 97 раз Комментарии