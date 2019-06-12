|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
СМИ: Демпартия Молдавии убеждает США, что за кризисом в стране стоит Россия
Депутаты Демократической партии Молдавии (ДМП) через связи в диппредставительстве страны в США пытаются убедить Вашингтон, что в кризисной ситуации в стране виновата Россия. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал TV8.
По предварительным данным, соответствующее послание депутаты распространили среди политиков, однако, по их словам, письмо не является официальным документом.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о тайной сделке, предложенной России молдавскими демократами.
life.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: президент, парламент, выборы, Молдова, противостояние
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|