Три дня в Бирштонасе /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести







Какое чудесное это слово – отпуск! В этот раз я была уверена, что точно попаду в Бирштонас на фестиваль воздушных шаров - монгольфьеров. Гостиница заказана ещё осенью, поэтому, взяв отпуск в июне, я поехала навстречу празднику.



Это уютное местечко встретило меня, как обычно, удивительной тишиной, чистотой и красотой природы. И ещё чудесной жаркой погодой. Великолепная река Неман была видна из моего окна в гостинице, а в дополнение по утрам и вечерам я слушала хор лягушек, плеск рыб, крики чаек, «шлёпание» вёсел по воде у рыбаков. Пробегали по набережной с утра приверженцы здорового образа жизни, а бывало – и мама-утка с утятами вышагивала.



Сна уже не было в шесть утра, и в половине седьмого я любовалась огромными шарами, надуваемыми горячим воздухом. Они взлетали с разных уголков города из-за леса, из-за реки и величественно парили над домами. Это уютное местечко встретило меня, как обычно, удивительной тишиной, чистотой и красотой природы. И ещё чудесной жаркой погодой. Великолепная река Неман была видна из моего окна в гостинице, а в дополнение по утрам и вечерам я слушала хор лягушек, плеск рыб, крики чаек, «шлёпание» вёсел по воде у рыбаков. Пробегали по набережной с утра приверженцы здорового образа жизни, а бывало – и мама-утка с утятами вышагивала.Сна уже не было в шесть утра, и в половине седьмого я любовалась огромными шарами, надуваемыми горячим воздухом. Они взлетали с разных уголков города из-за леса, из-за реки и величественно парили над домами.



С 6 по 9 июня в Бирштонасе проходило мероприятие «Būk Birštone!», действия которого разворачивались и в воздухе, и на воде, и на площадках города.



Официальное открытие XXVII чемпионата полётов воздушных шаров-монгольфьеров, нагреваемых горячим воздухом, в Литве состоялось 6 июня 2019 года в Культурном центре. В чемпионате принимали участие лучшие литовские и зарубежные пилоты. Все три дня каждое утро - в 6.30 - и каждый вечер - в 19.00 взмывали в небо яркие огромные шары. А 8 июня, в 23.30, на берегу Немана состоялось яркое шоу шаров, летательных парашютов, парад яхт и аквабайков. Завершилось шоу красочным фейерверком на реке и праздничным концертом на Летней эстраде.











В воскресенье был заключительный утренний полёт монгольфьеров и праздничный завтрак общественности с мэром города Бирштонас Нийоле Диргинчене. Все работники самоуправления угощали желающих кашей, омлетом, чаем, пирогами и ягодами. А фольклорный ансамбль «Uosinta» Каунасского факультета Вильнюсского университета исполнял народные танцы и песни. Мэр города благодарила всех за участие в празднике, за прекрасно проведённое время.



Ведь многочисленные гости смогли поучаствовать и в праздничном шествии, посоревноваться в стрельбе «Досуговая терапия», поучаствовать в футбольном турнире, побывать на концерте государственного духового оркестра «Trimitas», поиграть в игру на ориентирование «Освещённый Бирштонас» («Apšviestas Birštonas», принять участие в утренней здоровительной зарядке «Бундам» и в гонках на балансировочных велосипедах от компаний «Čiulba ulba» и «DIP DAP».



Чемпионат Литвы по аквабайку, семейный турнир по баскетболу 3 х 3, творческий мастер-класс «Кто живёт в Немане?» с художницей С.Гилене и мастер-класс «Зоопарк» от Художественной школы многочисленные мероприятия для детей - тоже развлекали гостей города.







А шумная ярмарка ремёсел и народных промыслов радовала всех своим разнообразием. Концерт сакральной музыки, пикник на природе и семейные развлечения были завершающими в эти праздничные дни.



В Бирштонасе вновь тишина и благодать для любителей тихого курортного отдыха.



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Городок уже жил в преддверии предстоящих многочисленных мероприятий: гостиницы постепенно заполнялись гостями, спортсменами, артистами, музыкантами. Из разных уголков Литвы съезжались на ярмарку продавцы со своими товарами.С 6 по 9 июня в Бирштонасе проходило мероприятие «Būk Birštone!», действия которого разворачивались и в воздухе, и на воде, и на площадках города.Официальное открытие XXVII чемпионата полётов воздушных шаров-монгольфьеров, нагреваемых горячим воздухом, в Литве состоялось 6 июня 2019 года в Культурном центре. В чемпионате принимали участие лучшие литовские и зарубежные пилоты. Все три дня каждое утро - в 6.30 - и каждый вечер - в 19.00 взмывали в небо яркие огромные шары. А 8 июня, в 23.30, на берегу Немана состоялось яркое шоу шаров, летательных парашютов, парад яхт и аквабайков. Завершилось шоу красочным фейерверком на реке и праздничным концертом на Летней эстраде.В воскресенье был заключительный утренний полёт монгольфьеров и праздничный завтрак общественности с мэром города Бирштонас Нийоле Диргинчене. Все работники самоуправления угощали желающих кашей, омлетом, чаем, пирогами и ягодами. А фольклорный ансамбль «Uosinta» Каунасского факультета Вильнюсского университета исполнял народные танцы и песни. Мэр города благодарила всех за участие в празднике, за прекрасно проведённое время.Ведь многочисленные гости смогли поучаствовать и в праздничном шествии, посоревноваться в стрельбе «Досуговая терапия», поучаствовать в футбольном турнире, побывать на концерте государственного духового оркестра «Trimitas», поиграть в игру на ориентирование «Освещённый Бирштонас» («Apšviestas Birštonas», принять участие в утренней здоровительной зарядке «Бундам» и в гонках на балансировочных велосипедах от компаний «Čiulba ulba» и «DIP DAP».Чемпионат Литвы по аквабайку, семейный турнир по баскетболу 3 х 3, творческий мастер-класс «Кто живёт в Немане?» с художницей С.Гилене и мастер-класс «Зоопарк» от Художественной школы многочисленные мероприятия для детей - тоже развлекали гостей города.А шумная ярмарка ремёсел и народных промыслов радовала всех своим разнообразием. Концерт сакральной музыки, пикник на природе и семейные развлечения были завершающими в эти праздничные дни.В Бирштонасе вновь тишина и благодать для любителей тихого курортного отдыха. Светлана ВОЛКОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: праздник, Бирштонас География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии