В Литве начинает работу миссия МВФ 🔊 Воспроизвести



В среду к работе в Литве приступает миссия Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты фонда оценят финансово-экономическую устойчивость Литвы.



Миссия МВФ, под руководством Борхи Грасии, проанализирует макроэкономическое состояние Литвы, оценит тенденции развития хозяйства и положение в финансовом секторе, сообщил Банк Литвы (Центробанк).



На основе информации, накопленной за время миссии, эксперты МВФ оценят финансово-экономическую устойчивость Литвы будущим потрясениям.



До 25 июня пройдут встречи миссии с представителями Банка Литвы, министерства финансов и прочих государственных ведомств, а также частного сектора.



Литва является членом МВФ с 1992 года. Сейчас членами МВФ являются 189 стран. В среду к работе в Литве приступает миссия Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты фонда оценят финансово-экономическую устойчивость Литвы.Миссия МВФ, под руководством Борхи Грасии, проанализирует макроэкономическое состояние Литвы, оценит тенденции развития хозяйства и положение в финансовом секторе, сообщил Банк Литвы (Центробанк).На основе информации, накопленной за время миссии, эксперты МВФ оценят финансово-экономическую устойчивость Литвы будущим потрясениям.До 25 июня пройдут встречи миссии с представителями Банка Литвы, министерства финансов и прочих государственных ведомств, а также частного сектора.Литва является членом МВФ с 1992 года. Сейчас членами МВФ являются 189 стран. BNS Категории: экономика, в мире Ключевые слова: работа, МВФ, рекомендации, миссия География: Литва — статья прочитана 94 раза Комментарии