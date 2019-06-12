Загрузка... Павильон Литвы в Венеции будет открыт два дня в неделю 🔊 Воспроизвести



Литовский павильон "Солнце и море (Marina)", получивший главную награду на 58-ой Венецианском биеннале современного искусства, будет открыт не один, а два раза в неделю.



Как сообщили авторы, демонстрируемую сейчас каждую субботу опера-перформанс режиссера Ругиле Барзджюкайте, писателя Вайвы Грайните и композитора Линя Лапялите посещает более тысячи зрителей, иногда им приходится ждать в очереди до трех часов.



"С учетом интереса и потоков посетителей, а также после получения дополнительного финансирования, было решено увеличить количество демонстраций. Поэтому произведение, получившее основную награду бьеннале, с 19 июня будет демонстрироваться не только по субботам, но и по средам", – сообщили авторы.



В прочие дни на оборудованном в павильоне пляже, как и до сих пор, будет действовать аудио-инсталляция, которую ежедневно посещают до 400 зрителей. Литовский павильон "Солнце и море (Marina)", получивший главную награду на 58-ой Венецианском биеннале современного искусства, будет открыт не один, а два раза в неделю.Как сообщили авторы, демонстрируемую сейчас каждую субботу опера-перформанс режиссера Ругиле Барзджюкайте, писателя Вайвы Грайните и композитора Линя Лапялите посещает более тысячи зрителей, иногда им приходится ждать в очереди до трех часов."С учетом интереса и потоков посетителей, а также после получения дополнительного финансирования, было решено увеличить количество демонстраций. Поэтому произведение, получившее основную награду бьеннале, с 19 июня будет демонстрироваться не только по субботам, но и по средам", – сообщили авторы.В прочие дни на оборудованном в павильоне пляже, как и до сих пор, будет действовать аудио-инсталляция, которую ежедневно посещают до 400 зрителей. Литовский павильон в Венеции открыт 10 мая.



Для сценографии оперы в Венеции понадобилось 35 тонн песка, а чтобы она зазвучала — более 20 исполнителей, поющих в течение 8 часов. Зрители могут наблюдать за действом с балкона. Сначала планировалось, что произведение будет исполняться непрерывно каждую субботу до октября по восемь часов.



Этот спектакль посвящен теме климатических изменений.



Комиссия наградила литовских авторов за экспериментальный дух павильона, неожиданный подход к презентации своей страны и творческую адаптацию пространства к брехтовской опере, а также за изобретательное взаимодействие с городом Венеция и ее жителями.



Венецианская биеннале считается самой престижной выставкой современного искусства в мире.



Литва участвует в ней с 1999 года. Загрузка... BNS Категории: в Европе, культура Ключевые слова: выставка, Венеция, биеннале, павильон География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии