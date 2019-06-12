Переговорщики четырех литовских партий консультируются по будущим задачам 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Переговорщики четырех парламентских партий, формирующих правящую коалицию в Литве, в среду в первый раз сядут за общий стол переговоров, чтобы обсудить важнейшие планирующиеся задачи до окончания срока полномочий.



"Встретятся все переговорные группы, мы будем консультироваться, как согласовать программные установки", – сказал BNS переговорщик "аграриев" Йонас Ярутис.



На минувшей неделе встречались представители трех партий: Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев"), Литовской социал-демократической трудовой партией и партии "Порядок и справедливость". В пятницу они решили пригласить к переговорам по правящей коалиции членов Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС). Переговорщики четырех парламентских партий, формирующих правящую коалицию в Литве, в среду в первый раз сядут за общий стол переговоров, чтобы обсудить важнейшие планирующиеся задачи до окончания срока полномочий."Встретятся все переговорные группы, мы будем консультироваться, как согласовать программные установки", – сказал BNS переговорщик "аграриев" Йонас Ярутис.На минувшей неделе встречались представители трех партий: Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев"), Литовской социал-демократической трудовой партией и партии "Порядок и справедливость". В пятницу они решили пригласить к переговорам по правящей коалиции членов Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС). Среди рассматриваемых мер плана осуществления программы правительства – повышение детских пособий, больше финансирование самоуправлений, повышение прогрессивности доходов населения, утверждение института советников в судах, прямые выборы старост в местных органах власти, снижение тарифа налога на добавочную стоимость на пищевые продукты.



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В среду после обеда переговорщики четырех парламентских партий, формирующих правящую коалицию в Литве, вместе с представителями министерств выяснят финансовые возможности реализации рассматриваемых предложений.



"Мы обменялись мнениями, часть решений требуют финансовых ресурсов, поэтому мы запросили материалы к половине пятого, состоится второй раунд переговоров, надеюсь, что у нас будет информация о финансовых возможностях государства", – сказал в среду утром журналистам после встречи переговорщиков представитель "аграриев" Йонас Ярутис.



По его словам, на вечернюю встречу будут приглашены представители министерств финансов, социальной защиты и труда, здравоохранения.



"Состоится обмен мнениями, я полагаю, что окончательная точка будет поставлена после обеда", – сказал Й. Ярутис.



Переговорщики четырех парламентских партий в среду в первый в этом формате сели за общий стол переговоров, чтобы обсудить важнейшие планирующиеся задачи до окончания срока полномочий.



На минувшей неделе встречались представители трех партий: Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев"), Литовской социал-демократической трудовой партией и партии "Порядок и справедливость". В пятницу они решили пригласить к переговорам по правящей коалиции членов Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).



Среди рассматриваемых мер плана осуществления программы правительства – повышение детских пособий, больше финансирование самоуправлений, повышение прогрессивности доходов населения, утверждение института советников в судах, прямые выборы старост в местных органах власти, снижение тарифа налога на добавочную стоимость на пищевые продукты.



После президентских выборов "аграрии" взялись заново формировать правящее большинство.



У такой коалиции четырех партий в сейме было бы 77 голосов из 141.



В меморандуме коалиции намечено, что премьером остается Саулюс Сквярнялис, а пост председателя сейма получают "социал-трудовики". В случае сформирования коалиции будут реорганизован Кабмин. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии