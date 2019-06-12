Экватор пройден

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Национальная сборная Литвы в 3-м туре отборочного цикла чемпионата Европы по футболу-2020 на своём поле не смогла обыграть сборную Люксембурга. Но в Литве ничью восприняли с воодушевлением.



И дело здесь не только в том, что, как писал «Обзор» перед стартом квалификационного раунда, что Люксембург в рейтинге ФИФА находился гораздо выше Литвы (86-е и 133-е места соответственно) и не в том, что первый матч этих команд закончился победой Люксембурга на своём поле со счётом 2:1.



Футболисты литовской команды, как водится на постсоветском пространстве, сначала загнали себя в угол, когда уже на 42-й минуте матча Саулюс Миколюнас был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. И случилось это уже тогда, когда гости вели в счёте (мяч на 20-й минуте забил Ж.Родригес). И дело здесь не только в том, что, как писал «Обзор» перед стартом квалификационного раунда, что Люксембург в рейтинге ФИФА находился гораздо выше Литвы (86-е и 133-е места соответственно) и не в том, что первый матч этих команд закончился победой Люксембурга на своём поле со счётом 2:1.Футболисты литовской команды, как водится на постсоветском пространстве, сначала загнали себя в угол, когда уже на 42-й минуте матча Саулюс Миколюнас был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. И случилось это уже тогда, когда гости вели в счёте (мяч на 20-й минуте забил Ж.Родригес).



На второй тайм сборная Люксембурга вышла, судя по всему, с уверенностью в том, что победа от них уже никуда не денется. Хозяева же, проведя довольно быстро все три замены, избрали тактику «пан или пропал», то и дело прессингуя в одиночку (в лучшем случае, в 2-3 игрока) защитников соперника. Плюс надежда на быстрые контратаки и длинный пас вперёд. И в одной из таких контратак вышедший на замену Каролис Лаукжямис зацепился за мяч, справа вошёл в штрафную соперника и отбросил спортивный снаряд себе под удар. Но в итоге получился идеальный пас на Арвидаса Новиковаса, который метров с десяти сильнейшим ударом буквально прошил защиту гостей.



Случилось это на 74-й минуте.



Удивительно, но с той поры инициативой стали владеть хозяева. Вплоть до 4-й компенсированной минуты, когда за вторую жёлтую карточку с поля был удалён ещё один игрок сборной Литвы - Модестас Воробьёвас. Однако гости так и не успели воспользоваться новым подарком - слишком мало времени оставалось до финального свистка.



В четвёртом туре литовская сборная ожидаемо крупно проиграла в гостях сборной Сербии, что неудивительно, поскольку сербы после унизительного разгрома во Львове жаждали реабилитироваться в глазах собственных болельщиков.



Из остальных событий прошедших двух туров стоит отметить сенсационный (но совершенно по игре!) проигрыш действующих чемпионов мира в Турции и самую крупную в истории российского футбола победу.



Чемпионат Европы по футболу–2020.



Отборочный турнир



Группа «А»



Черногория – Косово – 1:1, Чехия – Болгария – 2:1, Чехия – Черногория – 3:0, Болгария – Косово - 2:3.



Турнирное положение: 1. Англия - 6 очков, 2. Чехия – 6, 3. Косово – 5, 4. Черногория - 2, 5. Болгария – 2.



Группа «В»



Украина – Сербия – 5:0, Литва – Люксембург – 1:1, Украина – Люксембург – 1:0, Сербия – Литва – 4:1.



Турнирное положение: 1. Украина - 10, 2. Люксембург - 4, 3. Сербия – 4, 4. Португалия - 2, 5. Литва – 1.



Группа «С»



Эстония – Северная Ирландия – 1:2, Белоруссия – Германия – 0:2,



Германия – Эстония – 8:0, Белоруссия – Северная Ирландия - 0:1.



Турнирное положение: 1. Северная Ирландия – 12, 2. Германия – 9, 3. Нидерланды – 3, 4. Белоруссия – 0, 5. Эстония – 0.



Группа «D»



Грузия – Гибралтар – 3:0, Дания – Ирландия – 1:1, Ирландия – Гибралтар – 2:0, Дания – Грузия – 5:1.



Турнирное положение: 1. Ирландия - 10, 2. Дания – 5, 3. Швейцария – 4, 4. Грузия – 3, 5. Гибралтар – 0.



Группа «Е»



Хорватия - Уэльс – 2:1, Азербайджан - Венгрия – 1:3, Азербайджан - Словакия - 1:5, Венгрия – Уэльс – 1:0.



Турнирное положение: 1. Венгрия - 9, 2. Словакия - 6, 3. Хорватия - 6, 4. Уэльс – 3, 5. Азербайджан – 0.



Группа «F»



Швеция – Мальта – 3:0, Норвегия – Румыния – 2:2, Фарерские острова – Испания – 1:4, Испания – Швеция – 3:0, Мальта – Румыния – 0:4, Фарерские острова – Норвегия – 0:2.



Турнирное положение: 1. Испания – 12, 2. Швеция – 7, 3. Румыния – 7, 4. Норвегия – 5, 5. Мальта – 3, 6. Фарерские острова – 0.



Группа «G»



Латвия – Израиль – 0:3, Северная Македония - Польша – 0:1, Австрия - Словения – 1:0, Польша – Израиль – 4:0, Латвия – Словения – 0:5, Северная Македония - Австрия - 1:4.



Турнирное положение: 1. Польша – 12, 2. Израиль – 7, 3. Австрия – 6, 4. Словения - 5, 5. Северная Македония – 4, 6. Латвия – 0.







Группа «Н»



Исландия – Албания – 1:0, Молдавия – Андорра – 1:0, Турция - Франция – 2:0, Исландия – Турция - 2:1, Андорра - Франция – 0:4, Албания - Молдавия – 2:0.



Турнирное положение: 1. Франция - 9, 2. Исландия - 9, 3. Турция - 9, 4. Албания - 6, 5. Молдавия - 3, 6. Андорра - 0.



Группа «I»



Россия – Сан-Марино – 9:0, Шотландия – Кипр – 2:1, Бельгия - Казахстан – 3:0, Казахстан – Сан-Марино – 4:0, Россия – Кипр – 1:0, Бельгия - Шотландия – 3:0.



Турнирное положение: 1. Бельгия – 12, 2. Россия – 9, 3. Казахстан – 6, 4. Шотландия - 6, 5. Кипр – 3, 6. Сан-Марино – 0.



Группа «J»



Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:0, Армения – Лихтенштейн – 3:0, Греция – Италия – 0:3, Лихтенштейн – Финляндия – 0:2, Италия – Босния и Герцеговина – 2:1, Греция – Армения – 2:3.



Турнирное положение: 1. Италия – 12, 2. Финляндия – 6, 3. Армения – 6, 4. Греция – 4, 5. Босния и Герцеговина – 4, Лихтенштейн – 0.



С первых минут поединка было видно, что хозяева настроены во что бы то ни стало победить «какой-то там» Люксембург, однако гости в очередной раз весьма доходчиво демонстрировали, что они не лыком шиты и старые представления о силе встречавшихся в Вильнюсе команд давно пора отправить на свалку. Отсюда и чересчур грубая порой игра литовских футболистов.На второй тайм сборная Люксембурга вышла, судя по всему, с уверенностью в том, что победа от них уже никуда не денется. Хозяева же, проведя довольно быстро все три замены, избрали тактику «пан или пропал», то и дело прессингуя в одиночку (в лучшем случае, в 2-3 игрока) защитников соперника. Плюс надежда на быстрые контратаки и длинный пас вперёд. И в одной из таких контратак вышедший на замену Каролис Лаукжямис зацепился за мяч, справа вошёл в штрафную соперника и отбросил спортивный снаряд себе под удар. Но в итоге получился идеальный пас на Арвидаса Новиковаса, который метров с десяти сильнейшим ударом буквально прошил защиту гостей.Случилось это на 74-й минуте.Удивительно, но с той поры инициативой стали владеть хозяева. Вплоть до 4-й компенсированной минуты, когда за вторую жёлтую карточку с поля был удалён ещё один игрок сборной Литвы - Модестас Воробьёвас. Однако гости так и не успели воспользоваться новым подарком - слишком мало времени оставалось до финального свистка.В четвёртом туре литовская сборная ожидаемо крупно проиграла в гостях сборной Сербии, что неудивительно, поскольку сербы после унизительного разгрома во Львове жаждали реабилитироваться в глазах собственных болельщиков.Из остальных событий прошедших двух туров стоит отметить сенсационный (но совершенно по игре!) проигрыш действующих чемпионов мира в Турции и самую крупную в истории российского футбола победу.Черногория – Косово – 1:1, Чехия – Болгария – 2:1, Чехия – Черногория – 3:0, Болгария – Косово - 2:3.1. Англия - 6 очков, 2. Чехия – 6, 3. Косово – 5, 4. Черногория - 2, 5. Болгария – 2.Украина – Сербия – 5:0, Литва – Люксембург – 1:1, Украина – Люксембург – 1:0, Сербия – Литва – 4:1.1. Украина - 10, 2. Люксембург - 4, 3. Сербия – 4, 4. Португалия - 2, 5. Литва – 1.Эстония – Северная Ирландия – 1:2, Белоруссия – Германия – 0:2,Германия – Эстония – 8:0, Белоруссия – Северная Ирландия - 0:1.1. Северная Ирландия – 12, 2. Германия – 9, 3. Нидерланды – 3, 4. Белоруссия – 0, 5. Эстония – 0.Грузия – Гибралтар – 3:0, Дания – Ирландия – 1:1, Ирландия – Гибралтар – 2:0, Дания – Грузия – 5:1.1. Ирландия - 10, 2. Дания – 5, 3. Швейцария – 4, 4. Грузия – 3, 5. Гибралтар – 0.Хорватия - Уэльс – 2:1, Азербайджан - Венгрия – 1:3, Азербайджан - Словакия - 1:5, Венгрия – Уэльс – 1:0.1. Венгрия - 9, 2. Словакия - 6, 3. Хорватия - 6, 4. Уэльс – 3, 5. Азербайджан – 0.Швеция – Мальта – 3:0, Норвегия – Румыния – 2:2, Фарерские острова – Испания – 1:4, Испания – Швеция – 3:0, Мальта – Румыния – 0:4, Фарерские острова – Норвегия – 0:2.1. Испания – 12, 2. Швеция – 7, 3. Румыния – 7, 4. Норвегия – 5, 5. Мальта – 3, 6. Фарерские острова – 0.Латвия – Израиль – 0:3, Северная Македония - Польша – 0:1, Австрия - Словения – 1:0, Польша – Израиль – 4:0, Латвия – Словения – 0:5, Северная Македония - Австрия - 1:4.1. Польша – 12, 2. Израиль – 7, 3. Австрия – 6, 4. Словения - 5, 5. Северная Македония – 4, 6. Латвия – 0.Исландия – Албания – 1:0, Молдавия – Андорра – 1:0, Турция - Франция – 2:0, Исландия – Турция - 2:1, Андорра - Франция – 0:4, Албания - Молдавия – 2:0.1. Франция - 9, 2. Исландия - 9, 3. Турция - 9, 4. Албания - 6, 5. Молдавия - 3, 6. Андорра - 0.Россия – Сан-Марино – 9:0, Шотландия – Кипр – 2:1, Бельгия - Казахстан – 3:0, Казахстан – Сан-Марино – 4:0, Россия – Кипр – 1:0, Бельгия - Шотландия – 3:0.1. Бельгия – 12, 2. Россия – 9, 3. Казахстан – 6, 4. Шотландия - 6, 5. Кипр – 3, 6. Сан-Марино – 0.Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:0, Армения – Лихтенштейн – 3:0, Греция – Италия – 0:3, Лихтенштейн – Финляндия – 0:2, Италия – Босния и Герцеговина – 2:1, Греция – Армения – 2:3.1. Италия – 12, 2. Финляндия – 6, 3. Армения – 6, 4. Греция – 4, 5. Босния и Герцеговина – 4, Лихтенштейн – 0. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Результаты, отборочный, квалификация, Чемпионат Европы по футболу–2020 — статья прочитана 124 раза Комментарии