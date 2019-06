«Переживают за собственное будущее»: в США оценили последствия усиления евроскептиков после выборов в Европарламент 🔊 Воспроизвести globallookpress.com © Marcel Kusch/dpa



Укрепление позиций евроскептиков в Европейском парламенте может повлиять на функционирование ЕС и отношения Брюсселя с Вашингтоном. Такой вывод содержится в отчёте аналитиков конгресса США по итогам выборов в ЕП. В документе, с которым ознакомился Укрепление позиций евроскептиков в Европейском парламенте может повлиять на функционирование ЕС и отношения Брюсселя с Вашингтоном. Такой вывод содержится в отчёте аналитиков конгресса США по итогам выборов в ЕП. В документе, с которым ознакомился RT , отмечается, что критики ЕС способны блокировать законы или «препятствовать» разработке политического курса Евросоюза. Кроме того, по мнению исследователей, за правыми партиями якобы может стоять Москва. Российские эксперты считают, что Соединённые Штаты опасаются самостоятельности Евросоюза, в том числе в принятии решений по антироссийским санкциям и сотрудничеству с РФ в сфере энергетики. При этом успехи евроскептиков на выборах ещё раз подчёркивают недовольство жителей ЕС политикой Брюсселя, утверждают политологи.



«По мнению ряда аналитиков, усиление партий так называемых евроскептиков (то есть противников и критиков ЕС) может отразиться на функционировании Европарламента, Евросоюза и отношениях между США и ЕС», — говорится в отчёте, с текстом которого ознакомился RT.



Выборы в Европейский парламент состоялись в конце мая. По результатам голосования две ведущие центристские партии, которые десятилетиями определяли политику Евросоюза, потеряли большинство — им досталось 332 места из 751. Речь идёт о Европейской народной партии (EPP) и Прогрессивном альянсе социалистов и демократов (S&D). За ними следуют Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), поддерживающий евроинтеграцию, и партия «Зелёные — Европейский свободный альянс» (Greens-EFA).



При этом значительно расширила своё присутствие в ЕП праворадикальная фракция «Европа наций и свобод» (ENF) — 58 мест (было 36), ещё 64 места получили евроскептики из группы «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Также в ЕП проходят группа «Европа за свободу и прямую демократию» (EFDD) и «Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера» (GUE/NGL).



При этом американские аналитики в своём отчёте задаются вопросом, смогут ли евроскептики объединиться, чтобы блокировать законы или «препятствовать» разработке политики Евросоюза. Они отмечают, что в предыдущем составе было сложно сформировать сплочённую оппозицию из-за разных взглядов, включая отношение к России.



«В Европарламенте 2014—2019 годов правые евроскептики были разбиты по меньшей мере на три фракции, и им было трудно сформировать сплочённую оппозицию из-за разногласий в повестках дня и разницы взглядов (в том числе на реформы ЕС, миграцию и Россию)», — поясняют в исследовательской службе.



Также специалисты полагают, что евроскептики могут изменить существующий курс Брюсселя относительно расширения ЕС, если им удастся заручиться поддержкой сторонников евроинтеграции и европейских лидеров.



«Если евроскептикам в Европейском парламенте удастся подтолкнуть лидеров Евросоюза или политические группы, настроенные в пользу ЕС, занять схожие позиции, они могут добиться смены курса по определённым вопросам, таким как расширение Евросоюза», — сообщается в отчёте.



Ожидание результатов выборов в Европейский парламент. Брюссель, 26 мая 2019 года © Emmanuel DUNAND / AFP



Пугающая самостоятельность



Возможные изменения в политике ЕС беспокоят Вашингтон, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, в США опасаются независимых решений Брюсселя, в том числе и в отношении Москвы.



«В Штатах есть опасения, что усиление правых будет способствовать обретению Евросоюзом большей субъектности, изменит внутреннюю и внешнюю политику, а точнее приведёт к отмене санкций против России и налаживанию сотрудничества с Москвой в области энергетики», — рассказал он в беседе с RT.



Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, добавил, что в Европе и США растут политические силы, которые заставляют нервничать традиционную политическую элиту.



«Часть американского истеблишмента переживает не только за будущее Евросоюза, но и за собственное. Сегодня мир пытается преодолеть процесс глобализации, возникают барьеры, отменяются общие правила и стандарты. Это показатели усиления контрэлиты, которая хочет пересмотреть единый порядок», — сказал Блохин.



«Мифическое российское вмешательство»



Авторы отчёта также выделяют четыре сферы, в которых роль Европарламента может, по их мнению, представлять интерес для Вашингтона: торговля, борьба с терроризмом, конфиденциальность данных и отношения с Россией.



Так, в документе говорится, что многие крайне правые европейские партии придерживаются пророссийских взглядов. По этой причине официальные лица в Европе и Соединённых Штатах обеспокоены «влиянием» Москвы на этих политиков.



«Многочисленные крайне правые партии евроскептиков в Европарламенте настроены пророссийски. Всё большее опасение у официальных лиц ЕС и США, включая некоторых членов конгресса, вызывает возможное влияние России на эти партии, в том числе через тесные политические связи и в ряде случаев — финансовую поддержку», — отмечается в материале.



Перед выборами в Европарламент западные СМИ в очередной раз заговорили о «российском вмешательстве» в избирательный процесс. Популярные издания выпустили материалы, в которых упоминалось о планах Кремля «повлиять» на исход голосования, а также поддержать правые силы с помощью медиа.



Американская газета The New York Times, к примеру, опубликовала статью «Россия нацелена на выборы в Европе. Как и ультраправые подражатели». А британская компания BBC представила текст под названием «Пытается ли Россия повлиять на европейские выборы?». На эту тему рассуждали также журналисты France 24 и Deutsche Welle. Однако все обвинения не подкреплялись доказательствами.



Более того, по окончании голосования в странах ЕС действующий глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что в Брюсселе не располагают данными об иностранном вмешательстве в выборы.



После выборов, по словам Богдана Безпалько, западные специалисты будут искать «связь» правых партий с Кремлём.



«Мифическое российское вмешательство приписывают любым явлениям, которые не укладываются в парадигму американской политики. Очевидно, что этот инструмент пропаганды будет использован и в этом случае», — подчеркнул эксперт.



По его словам, внутренние проблемы ЕС породили соответствующее отношение граждан к политическому процессу. Именно поэтому правые партии получили сильную поддержку населения.



Революционные планы



На прошедших выборах евроскептикам удалось одержать победу в Италии, Франции, Великобритании и Венгрии.



Как отметил ранее лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, победа его партии (а также Национального объединения во Франции и британской Партии брексита) стала знаком «нового европейского Возрождения».



Он также заявил, что намерен произвести со своими европейскими соратниками революцию в Евросоюзе.



«Я общался с Фараджем (глава Партии брексита. — RT), и с ним уже установлен контакт, как и с голландцами, французами и немцами. Мы разделяем общие подходы к ряду вопросов с венграми и поляками, даже если они входят в другие политические группы. Мы действительно можем произвести революцию в Европе», — сказал Сальвини.



Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс, глава итальянской «Лиги» Маттео Сальвини и лидер французского Национального объединения Марин Ле Пен. Милан, Италия, 18 мая 2019 года Reuters © Alessandro Garofalo



Итоги выборов в ЕП показали, что Европа находится «в зоне высокой турбулентности», отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.



«Можно надеяться на определённое ослабление нынешнего русофобского консенсуса в Европарламенте и усиление более трезвомыслящих сил», — добавил сенатор.



В то же время постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что говорить о каких-либо изменениях во внешней политике Брюсселя пока рано. По его словам, надо дождаться назначений на руководящие должности в органах Евросоюза: Еврокомиссии, Евросовете и европейской внешнеполитической службе.



Опрошенные RT политологи сходятся во мнении, что политика Евросоюза оказалась невыгодной с экономической и политической точек зрения. Они отмечают, что ЕС несёт миллиардные убытки от антироссийских санкций. Кроме того, о кризисе структуры свидетельствует запланированный выход Великобритании и миграционные проблемы.



Кроме того, о кризисе структуры свидетельствует запланированный выход Великобритании и миграционные проблемы.«Сам проект Евросоюза кажется политической утопией, он был изначально тяжело осуществим. Трудно объединить столько государств с противоречащими друг другу интересами, разной культурой и менталитетом, а потом ещё и вытаскивать из экономического кризиса одни страны за счёт других», — подытожил Константин Блохин.