Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США

Вашингтон рассматривает Huawei как угрозу национальной безопасности, и соглашение китайского телеком-гиганта с российской МТС по развитию технологии 5G всерьез обеспокоило американских экспертов. "Huawei позволит России обогнать Америку”, — предупреждает CNN. Какими проблемами сотрудничество двух компаний грозит США — в материале



Ход на перспективу



Соглашение о развитии технологий 5G в России Huawei и один из крупнейших российских сотовых операторов МТС подписали на прошлой неделе, накануне Петербургского международного экономического форума. Торжественную церемонию провели в Кремле с участием глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина. Вашингтон рассматривает Huawei как угрозу национальной безопасности, и соглашение китайского телеком-гиганта с российской МТС по развитию технологии 5G всерьез обеспокоило американских экспертов. "Huawei позволит России обогнать Америку”, — предупреждает CNN. Какими проблемами сотрудничество двух компаний грозит США — в материале РИА Новости Соглашение о развитии технологий 5G в России Huawei и один из крупнейших российских сотовых операторов МТС подписали на прошлой неделе, накануне Петербургского международного экономического форума. Торжественную церемонию провели в Кремле с участием глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина.



Эксперты уже заявили: соглашение между Huawei и МТС — свидетельство высокого взаимного доверия между Пекином и Москвой. Пока аналитики гадают, чем Китай отблагодарит Россию за доступ к рынку, сам факт сотрудничества двух стран в развитии технологии 5G вызвал панику на Западе.



"США пытаются убедить союзников в том, что Huawei представляет непомерную угрозу безопасности, а Россия доверила китайцам разработку беспроводной технологии следующего поколения", — констатировала The New York Times.



Вашингтон запретил американским фирмам использовать оборудование Huawei, обвинив компанию в техническом шпионаже и сборе секретных данных в разных странах мира. Это послужило одной из главных причин американо-китайского обострения и срыва переговоров по новому торговому соглашению между двумя странами.



Под давлением Белого дома поставлять программное обеспечение, технологии и оборудование китайскому телекоммуникационному гиганту отказались ведущие американские IT-компании, включая Google, Microsoft, Intel, ARM, Qualcomm, Broadcom. Выдавить компанию пытаются и с телекоммуникационного рынка Европы. В частности, в марте Вашингтон пригрозил Великобритании и Германии сократить обмен разведданными, если они допустят китайцев к внедрению у себя систем мобильной связи пятого поколения.



За что боролись



Huawei занимает третью строчку в глобальном рейтинге производителей смартфонов, уступая лишь южнокорейской Samsung и американской Apple. И администрация США не раз признавала: китайская компания несет "угрозу нашему лидерству в гонке за создание мобильных технологий будущего".



Как отмечает CNN, сделка России и Китая усиливает эти опасения: обеим странам это позволит продвинуться вперед в интернет-технологиях.



"Запрет Huawei рискует замедлить внедрение сетей 5G в стране, и потому Америке грозит отставание от Китая. Теперь даже Россия, которую обычно не относят к лидерам в сфере высоких технологий, может вырваться вперед", — предупреждает СNN.



Еще в феврале бывший советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джон заявил об отставании от китайцев по сетям сотовой связи пятого поколения. А лидерство тут критически важно: сверхскоростной мобильный интернет 5G произведет революцию в цифровой экономике.



"По всей видимости, 5G станет самой прорывной технологией столетия, и у Китая есть все шансы одержать победу в этом соревновании, — подчеркнул Джонс. — Отстать рискуют и все те, кто будет избегать сотрудничества с Huawei, так как мир движется к следующему этапу цифровых коммуникаций".



Раскол интернета



В США опасаются и еще одной угрозы, которую создает сотрудничество Huawei и МТС: появления "железного занавеса" в интернете. Речь идет о разделении глобальной Сети на несколько национальных.



"Во главе с Китаем все больше стран восстают против принципа открытого интернета, правительства жестко охраняют границы собственных интернет-сетей, заставляют иностранных конкурентов хранить данные локально и обеспечить к ним доступ органам внутренней безопасности", — указывает CNN.



О грядущем разделении интернета в прошлом году говорил и экс-гендиректор Google Эрик Шмидт. По его мнению, в итоге будет "интернет под руководством Китая и некитайский интернет — во главе с Америкой".



Российская компания сообщила, что планирует инвестировать в сети связи пятого поколения более 20 миллиардов рублей за пять лет. МТС и правительство Москвы подписали соглашение о внедрении 5G в столице, предусматривающее тесты этой технологии на ВДНХ в ближайшие месяцы. Запуск коммерческих сетей намечен на 2022 год.