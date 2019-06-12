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Олбрайт приедет в Косово на открытие памятника себе
2 июня в Приштине будут праздновать 20-летия ввода в Косово войск НАТО, сообщает АиФ.
Также будет открыт памятник экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт.
Об этом сообщила экс-президент самопровозглашенного Косово Атифете Яхъяга.
Как написала Яхъяга в Facebook, на мероприятии будут присутствовать Мадлен Олбрайт и бывший президент США Билл Клинтон.
«Народ Косово навсегда будет признателен за неустанные усилия секретаря Олбрайт, направленные на обеспечение мира в Косово и во всем регионе», - добавила она.
В конце мая спецподразделения косовской полиции провели акцию на севере края, где проживают этнические сербы, под предлогом борьбы с оргпреступностью.
Произошли столкновения, пострадали несколько человек, в том числе двое сотрудников ООН. Один из них, россиянин Михаил Краснощеков, был госпитализирован. Позднее его эвакуировали в Белград.
aif.ru
Категории: политика, чп и криминал, история
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