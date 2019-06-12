Олбрайт приедет в Косово на открытие памятника себе 🔊 Воспроизвести www.globallookpress.com



2 июня в Приштине будут праздновать 20-летия ввода в Косово войск НАТО, сообщает



Также будет открыт памятник экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт.



Об этом сообщила экс-президент самопровозглашенного Косово Атифете Яхъяга.



Как написала Яхъяга в Facebook, на мероприятии будут присутствовать Мадлен Олбрайт и бывший президент США Билл Клинтон.



«Народ Косово навсегда будет признателен за неустанные усилия секретаря Олбрайт, направленные на обеспечение мира в Косово и во всем регионе», - добавила она.







В конце мая спецподразделения косовской полиции провели акцию на севере края, где проживают этнические сербы, под предлогом борьбы с оргпреступностью.



Произошли столкновения, пострадали несколько человек, в том числе двое сотрудников ООН. Один из них, россиянин Михаил Краснощеков, был госпитализирован. Позднее его эвакуировали в Белград. 2 июня в Приштине будут праздновать 20-летия ввода в Косово войск НАТО, сообщает АиФ Также будет открыт памятник экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт.Об этом сообщила экс-президент самопровозглашенного Косово Атифете Яхъяга.Как написала Яхъяга в Facebook, на мероприятии будут присутствовать Мадлен Олбрайт и бывший президент США Билл Клинтон.«Народ Косово навсегда будет признателен за неустанные усилия секретаря Олбрайт, направленные на обеспечение мира в Косово и во всем регионе», - добавила она.В конце мая спецподразделения косовской полиции провели акцию на севере края, где проживают этнические сербы, под предлогом борьбы с оргпреступностью.Произошли столкновения, пострадали несколько человек, в том числе двое сотрудников ООН. Один из них, россиянин Михаил Краснощеков, был госпитализирован. Позднее его эвакуировали в Белград. aif.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: население, нато, Югославия, бомбежки — статья прочитана 55 раз Комментарии