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Олбрайт приедет в Косово на открытие памятника себе

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2 июня в Приштине будут праздновать 20-летия ввода в Косово войск НАТО, сообщает АиФ.

Также будет открыт памятник экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт.

Об этом сообщила экс-президент самопровозглашенного Косово Атифете Яхъяга.

Как написала Яхъяга в Facebook, на мероприятии будут присутствовать Мадлен Олбрайт и бывший президент США Билл Клинтон.

«Народ Косово навсегда будет признателен за неустанные усилия секретаря Олбрайт, направленные на обеспечение мира в Косово и во всем регионе», - добавила она.



В конце мая спецподразделения косовской полиции провели акцию на севере края, где проживают этнические сербы, под предлогом борьбы с оргпреступностью.

Произошли столкновения, пострадали несколько человек, в том числе двое сотрудников ООН. Один из них, россиянин Михаил Краснощеков, был госпитализирован. Позднее его эвакуировали в Белград.
aif.ru
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: население, нато, Югославия, бомбежки
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добавлена сегодня, 12 июня, 08:00

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